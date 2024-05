Director y maestro del CETIS Miguel Negrete Tepeaca se niegan a apoyar a joven que sufrió accidente en la escuela

Joven a punto de perder el brazo tras accidente dentro del taller de escuela en Tepeaca

Desde Puebla

Un adolescente de 17 años está apunto de perder el brazo luego de sufrir accidente en el taller de mecánica industrial en una escuela de Tepeaca.

Esto ocurrió en el bachillerato CETIS 151 Miguel Negrete en Tepeaca.

Reportes indican que el joven se encontraba dentro del taller, cuando sufrió el accidente y, conforme la versión de otros alumnos, el profesor Humberto Peña andaba de novio con otra maestra y no se percató de que el joven casi se lleva el brazo.

El alumno fue trasladado por sus propios medios al hospital General de Tepeaca, sin embargo; horas más tarde una ambulancia lo llevó al hospital Betania por la gravedad de la lesión.

A decir de algunos padres de familia que acompañaron y apoyaron a la madre del menor, la escuela y el director de nombre Alberto Muñoz Nolasco no se quieren hacer responsables de los gastos médicos, a pesar que el incidente ocurrió dentro de la institución.

La progenitora es de escasos recursos, originaria de Los Reyes de Juárez y pide a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, ya que no puede cubrir los gastos médicos de su hijo, no cuenta con el dinero ni la solvencia económica.

“Están apunto de sacar a mi hijo del hospital Betania, porque no puedo pagar los gastos y ya hablé con el director Alberto y me dice que no puede hacer nada y el accidente fue donde el es director y su profesor Humberto anda de novio, por eso no se dio cuenta de lo que le pasó a mi hijo, pido la ayuda de las autoridades de la SEP, para que me ayuden y mi hijo no pierda su brazo”, dijo la madre con lágrimas en los ojos.