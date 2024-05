Acusan a juez de Tehuacán de ponerle tarifa a la ley

Desde Puebla

Cuelgan mantas en Tehuacán acusando a juez de cobrar cuotas para procesar a un presunto delincuente.

Aparecen lonas en Tehuacán en diversos puntos de la ciudad de Tehuacán, acusan a Juez e supuesto caso de corrupción.

El juez Gabriel Pérez Rocha presuntamente pide 2 millones de pesos para procesar a un presunto delincuente.

Las lonas citan textualmente:

“Tehuacán ya está cansado de tener a este Juez corrupto que se vende y deja a un lado su juramento de ser un juez que imparta justicia parcial, si no se va con el mejor postor o al que le llegue a su bolsillo no importándole el dolor o el daño que hagan los delincuentes si no juega con el dolor”.

“FUERA A ESTE JUEZ CORRUPTO”

“QUEREMOS UN CAMBIO CON LA NUEVA TRANSFORMACIÓN DE LA 4 T”

“Es por eso que le pedimos al Sr Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina la destitución del Juez Gabriel Pérez Rocha por corrupto por favor amigo ayúdanos a que esto llegue a ojos del gobernador Sonó una familia que está pidiendo justicia y el juez se vendió”.

“Nos pide 2 millones de pesos para condenar a un asesino No tenemos Los medios para lo que él nos pide que esté de nuestro lado”