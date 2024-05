Entre propuestas, y descalificaciones, se vivió el debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla

María Huerta

Hoy se llevó el primer y único debate de los candidatos a la gubernatura de Puebla, en el Complejo Cultural Universitario, donde los abanderados además de presentar sus principales propuestas, ocuparon su tiempo para exhibir sus pasados.

Eduardo Rivera Pérez, destacó su relación con el ex gobernador Mario Marín, mientras Fernando Morales al panista, indicó que un ex colaborador fue acusado de acoso sexual.

Y Alejandro Armenta, indicó que Rivera Pérez no debió haber sido candidato, al recordarle que tiene una inhabilitación de 12 años por el Congreso Local.

*Propuestas*

El abanderado de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, destacó que es 100 por ciento poblano, a la par de exponer como principal propuesta, el mando único de polícia.

En tanto, el candidato del PAN, PRI, PRD y PSI, Eduardo Rivera Pérez aprovechó parte de su tiempo en el debate, para recordar el atentado que sufrió el pasado 4 de mayo, donde sus vecinas fueron lesionadas.

Del mismo modo, dijo que ganar el 2 de junio, cero impunidad, el regreso de las estancias infantiles.

“quien la haga en Puebla la va a pagar”.

Además, que añadió que Alejandro Armenta es el segundo piso pero de Mario Marín, y sus nexos con el “Grillo”.

En su intervención del candidato a la gubernatura de Puebla por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales dejó en claro que Eduardo Rivera y Alejandro Armenta, son lo mismo de siempre.

Por lo que sus compromisos principales son en materia de seguridad, destacando que cada policía tendrá un seguro de vida y gastos médicos mayores.