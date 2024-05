Lanzan alerta por geotormenta ‘severa’; podría provocar apagón de internet

EXCELSIOR

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos ha emitido una alerta de “tormenta geomagnética severa”, una advertencia que no se había dado en casi dos décadas.

El motivo de la advertencia es la detección de múltiples eyecciones de masa coronal (CME) del sol dirigidas hacia la Tierra.

Los expertos del SWPC han señalado que la última vez que se emitió una advertencia similar fue en enero de 2005. En los últimos días, al menos cinco de estas eyecciones solares han sido detectadas, con el impacto en la Tierra esperado desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Esta situación ha llevado a las autoridades a pedir precaución.

Large sunspot groups and strong solar flares led to the issuance of SWPC's first G4 Watch since 2005… pic.twitter.com/oi55cTPXhP

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 9, 2024