AMLO anuncia acuerdo con la CNTE y gobernadores para recontratar a 176 docentes

EL UNIVERSAL

López Obrador recordó que en su gobierno se echó a atrás la “mal llamada” reforma educativa del sexenio de Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes se llegó al acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)) y los gobernadores Jalisco, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo para recontratar a 176 docentes que habían sido cesados.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de abril en Palacio Nacional, López Obrador recordó que en su gobierno se echó a atrás la “mal llamada” reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Últimamente volvieron a despedir, por otras razones, a 176 y por eso nos reunimos ayer y ya se llegó al acuerdo de que se les va a recontratar; o sea, como parte de los temas, porque son asuntos que tienen que ver con los gobiernos estatales y estuvieron con nosotros los gobernadores, que se que se portaron muy bien”, apuntó.

Recordó que en una primera etapa, el gobierno federal recontrató a casi mil maestros que se opusieron a los cambios a la Ley de Educación realizados durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que fueron apoyados por el empresario Claudio X. González.

“Todo esto para que no se olvide que se dedicaban a decir que los maestros eran irresponsables, revoltosos, que no daban clases, también es importante subrayar que durante todo el tiempo que llevamos en el gobierno no habido paros y las maestras y los maestros de México se han portado como son, educadores, responsables honestos, buenas y buenos ciudadanos”, destacó.