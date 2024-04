Luis José Sevilla platica de la segunda temporada de “¿Es neta, Eva?” y sobre su personaje Víctor

Por Mino D’Blanc

El reconocido actor Luis José Sevilla platica sobre la segunda temporada de “¿Es neta, Eva?” que se estrenó el pasado martes 16 de abril por “las estrellas” y sobre Víctor, el personaje al que le da vida.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Ya en la segunda temporada de “¿Es neta, Eva?”, con un lugar preponderante en los espacios televisivos.

LJS: Imagínate, ¿no?, después de un año que platicamos con la incógnita de cómo nos iba a ir, ahora estamos presumiendo la segunda etapa toda renovada, con personajes nuevos, con set nuevos, estamos muy contentos y afortunadamente en nuestro capítulo de estreno que fue el martes pasado (16 de abril) nos fue bastante bien. Entonces creo que está temporada va a dejar mucho de qué hablar y con familias en las noches riéndose.

MD’B: ¿Qué tanto cambia Víctor, tu personaje, en esta nueva temporada?

LJS: Fíjate que en la primera temporada Víctor era mucho más juguetón. Era un desastre; era flojo, tenía como mucha licencia para estarse metiendo en asuntos que no le tocaban, y ahora con la incorporación de Tere La Secretaria que hace Raquel Garza, quien viene a imponer una disciplina branconiana completamente en la oficina, Víctor se tiene que portar bien. Entonces ahora, además de que él siempre fue como una especie de ayudante como muy particular del jefe Eduardo, ahora con otro jefe nuevo, no saber para dónde moverse, para dónde quedar bien. Encima los hábitos que tenía de flojonazo se ven completamente anulados por el personaje de Raquel, quien los pone a trabajar a todos. Entonces van a ver a un Víctor mucho más asustado, mucho más miedoso, con mucho más reacciones corporales, pero sí va a haber una diferencia en relación a Víctor de la primera temporada.

MD’B: ¿Qué cambia y qué no cambia de “¿Es neta Eva?” en esta segunda temporada en relación a la primera temporada?

LJS: Lo que no cambia es la dinámica que tiene Eva; ese deseo por superarse, esas reflexiones que tiene frente a la cámara, esa manera de ver el mundo con diversión de reírse de ella misma. Ese personaje de la mamá luchona sigue estando vigente, cada vez más fuerte. Y lo que sí cambia es la dinámica de la oficina. Generalmente antes el programa antes tenía muchos puntos de comedia; ahora se va a asentar un poco más en la oficina con estos nuevos personajes. Tenemos unos personajes que llegan a hacer una revolución de la oficina completamente, que es el personaje de Adán, que interpreta Eduardo Santamarina y que es un exnovio de Eva, de la secundaria, de la prepa, quien es un chavo ruco tremendo; viene como te digo, el personaje de Tere La Secretaria quien pone disciplina y quien empieza a chismear por todos lados. Entra también el personaje de Carlos Bonavides que es un conserje mucho más pícaro y quien va a meter la comedia mucho más audaz de cierta manera. También entra el personaje de Sebastián Poza que es un tipo de raza de oficina que vive escondido, miedoso, con tics; es el típico nerd que está metido en las computadoras. También entra Giselle que es una chica que va a darle más frescura a los elementos que toca la oficina. Entonces yo creo que en general, comparado con la primera temporada va a haber mucho más picardía. Es una comedia como mucho más ágil, más de acuerdo a la hora que se está trasmitiendo y bueno, por el tipo de actores y de personajes, mucho más pícara.

MD’B: ¿En qué persona de la vida pública o de la vida privada le encuentras un símil al personaje de Víctor? ¿Te basaste en alguien? Ahora que ya le diste vida en la primera temporada y lo vuelves a personificar en la segunda temporada, ¿con quién lo compararías?

LJS: Yo creo que en las oficinas siempre hay muchos estereotipos de personas Godinez. Yo nunca he tenido trabajo en una oficina, no te puedo decir que he compartido con gente que me recuerde mucho a eso, pero evidentemente son emociones como muy universales; el deseo de quedar bien y de regarla. El ver la manera de hacer menos trabajo por flojonear, yo creo que son cosas con las que mucha gente se identifica para bien o para mal en esta sociedad y que están muy marcadas en los diferentes ámbitos laborales de este país, sea una oficina, sea grabando una serie, sea lo que sea, siempre va a haber este tipo de personas. Afortunadamente no tengo a ningún Víctor cerca de mí para que me desespere constantemente (ríe).

MD’B: Como actor y como persona, ¿qué le aprendes a Víctor?

JLS: Fíjate que Víctor tiene algo que es como importante de tomar en cuenta siempre y es la ligereza con que se toma las cosas. De repente uno podría como estresarse por cualquier cosa y andar con ese problema todo el santo día y Víctor no, lo resuelve en el momento; entiende la emoción, la expresa a través del cuerpo porque de eso se trata Víctor de ser muy corporal y de una manera catártica avanzar en las emociones. Creo que eso es algo muy padre en la vida y me di cuenta que lo tiene Víctor y sería bastante saludable que lo aplicara en mi vida personal.

MD’B: ¿Qué es lo que no harías de lo que hace Víctor?

JLS: Yo creo que esa indiferencia hacia que las cosas queden bien hechas. Si le dicen “haz esto”, dice “sí ahorita” y lo hace con las patas. Yo creo que en mi vida personal, en mi manera de ser, con mi carácter, no podría tener esa indiferencia, esa manera de hacer las cosas. Soy mucho más detallado, mucho más meticuloso, y sí me cuesta trabajo la gente que es como Víctor en ese sentido, descuidada.

MD’B: ¿Qué tanto cambia Víctor, el personaje que tú creas, de lo que está escrito?

JLS: Afortunadamente tenemos mucha libertad para hacer, para proponer. Yo creo que en lo que Víctor tiene una rebeldía como actor sería y lo he notado mucho en los programas, lo veo y digo “ah, esto es lo que quiere mostrar” y es un grado de rebeldía interna que solo expresa con la mirada, que solo expresa con expresiones faciales, que no se va más allá, vamos, que no hay palabras para que el haga ciertos reclamos, pero es un dejo de rebeldía interna que llega a expresar. O sea, yo lo veo en las escenas y de repente hay como reacciones que Víctor no acepta dentro de la escena y eso está bien padre porque hace a un Víctor mucho más interesante. Vi en el capítulo de estreno una escena donde está el personaje de Raquel Garza hablando y él le está llevando la contraria solo con sus expresiones y eso es algo que a mí me gusta aportarle a Víctor.

MD’B: ¿Qué le puedes decir a Víctor como persona y como actor que eres?

JLS: Que exista, eso es lo que más me gustaría decirle siempre. Que exista y que siga existiendo y que vengan más temporadas. Que sea parte de este universo armónico y bien integrado a esta comedia para que pueda darle mucho en más temporadas.

MD’B: ¿Han platicado de nueva temporada?

LJS: No hemos platicado de eso, pero es una intención que tenemos desde que iniciamos la primera temporada. Como lo ha dicho Elías, nuestro productor, que sea un programa que llegó para quedarse.

MD’B: ¿Qué le aprendes al productor Elías Solorio?

LJS: Ha sido un maestro además, porque me ha enseñado otro tipo de comedia. Yo siempre he sido reacio a otro tipo de comedia y de repente el me muestra este mundo que como actor es difícil de hacer, pero es posible, entonces confía en mí para hacer al Víctor que él quiere, como él lo quiere, con estos cambios de emociones y para mí eso es darme las armas para yo tener mucho más variedad de emociones y de expresiones y cambiarlas mucho más inmediatamente. Y además el simple hecho de estar en ese proyecto con este tipo de actores y con este tipo de producción a mí me enriquece como actor infinitamente. Yo soy otro actor desde que empecé a hacer “Es neta, Eva” porque las emociones inmediatas se entrenan y eso es lo que hemos hecho en este programa, el tipo de comedia que requiere cambiar de una emoción a otra en un segundo y no podemos mentir. Hay actores que no nos conformamos con cambiar la cara, tenemos que buscar por dentro para poder hacerlo y afortunadamente he tenido maestros extraordinarios en “¿Es neta, Eva?”.

MD’B: ¿Por qué el público que vio la primera temporada debe ver esta temporada y por qué el público que no la vio debe ver esta segunda temporada?

LJS: Porque se van a reír. Porque es el momento de nuestras vidas que requiere más alegría y esta es una propuesta que tiene eso y mucho más. Tienen la posibilidad de irse a dormir con una sonrisa y eso afortunadamente se agradece en los tiempos que vivimos.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida como actor este año 2024?

LJS: Terminamos de grabar “¿Es neta, Eva?” este primer trimestre. Se estrenó una película que se llama “Un actor malo” en el que doy vida a un personaje absolutamente diferente a Víctor; completamente opuesto, es un giro de 180 grados en cuanto a emociones. Estoy recabando todos los frutos de ese trabajo y yo creo que en junio comienzo un corto que queremos hacer para concursar en Canes, esperemos que podamos entrar dentro de la selección; es una pieza de cine particular y probablemente empiece una serie, pero todavía no estoy tan seguro.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

LJS: Invitarlos a todos a que nos acompañen a partir del pasado 16 de abril, todos los martes durante doce semanas para disfrutar con nosotros “¿Es neta, Eva?” que lo hacemos con mucho amor y que se la van a pasar muy bien. Todo esto después de “El Noti” por “las estrellas”.