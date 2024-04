Coneval-Puebla: Nacho-Afores: Armenta-encuestas

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

PARA CONOCIMIENTO DE los poblanos que no leyeron la edición del diario Excelsior del pasado martes. Va…Puebla es uno de los estados de la República en los que no se ha registrado prácticamente ningún avance importante en materia social. En efecto, la revisión detallada de los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que, a pesar de una ligera reducción de la pobreza multidimensional, en realidad los indicadores muestran un severo estancamiento sexenal que, por lo que implica para la vida de las personas, significa graves retrocesos que ponen en riesgo la salud, la vida y en general, las condiciones de bienestar de la población en general. La evolución de la pobreza De acuerdo con los datos oficiales, el porcentaje de población en pobreza en Puebla no tuvo cambios entre 2016 y 2018, pues en esos años el registro fue de 58.1% y de 58%; creció a 62.4% en el 2020; y descendió a 54% en el 2022, siendo una de las reducciones más modestas respecto de lo que ocurrió en las otras entidades de la República.

Hay muchos números del Coneval, solo, como dijera alguien con todo respeto, transcribo la parte final de la nota del periodista Mario Luis Fuentes: “En materia de salud, los datos son catastróficos: en 2016 había un 17.4% de la población sin acceso a la afiliación de ningún sistema de salud; en el 2018 el porcentaje creció a 20.8%; en el 2020 se incrementó a 32%; mientras que en el año 2022 se llegó al récord de 48.3%, casi el triple de lo registrado en 2016. En números absolutos, lo anterior significa que en 2016 había 1.1 millones de personas sin acceso a la salud; en el 2018 fue de 1.34 millones; en el 2020 la cifra se incrementó a 2.12 millones; mientras que en el 2022 se llegó a 3.24 millones de personas sin cobertura. Vinculado a ello está el indicador de no acceso a la seguridad social, pues no hay prácticamente ningún avance: en el 2016, el 69.4% no tenía afiliación a estos servicios; en 2018, el 70.6%; en 2020 fue de 68.9%, y en el 2022 de 67.3%, de acuerdo con datos oficiales”. Hasta aquí la Puebla de primero los…poblanos,.. entonces qué…Qué continuarán ofreciendo los candidatos de la 4T… es pregunta…

AVISO PARA EL gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina: En San Lázaro, el diputado del Verde, Juan Carlos Natale, exhortó, mediante un Punto de Acuerdo, al Gobierno poblano a revisar, diagnosticar y ejecutar un programa de rehabilitación del módulo de información del Río Atoyac, a fin de aprovecharlo de forma responsable: en conferencia de prensa aseguró: “Es necesaria una revisión y diagnóstico para conocer el estado que guardan las instalaciones del módulo, con la intención de diseñar un programa de rehabilitación para su óptimo funcionamiento. Planteó en el documento varios puntos de valor educativo, sobre socialización y concientización respecto a la importancia del aprovechamiento y uso responsable del agua, y explica de lo hecho anteriormente respecto al rescate del Río Atoyac. Finalmente dijo que esas acciones pueden contribuir para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de conservar el agua y promover prácticas sostenibles de gestión. Es una obligación del gobierno, en sus tres órdenes, habilitar y aprovechar dicha estructura para dotar de información a la sociedad en general…Información enviada a quien corresponda atender este asunto ahora que el país se está quedando sin agua…En verdad el legislador del PVEM tiene preocupación por el Atoyac o busca votos para su partido y hacer creer a sus pocos fans que está muy activo ante el problema que representan la sequía y las altas temperaturas que tienen más que azorada a la población en general… Lo que sí es importante que nosotros los ciudadanos cuidemos el agua y nos protejamos de las ardientes temperaturas que agobian a todos…Aaah y pidan por las lluvias…

IGNACIO MIER VELAZCO, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena aseveró que su iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar con las cuentas inactivas de las Afores y los remanentes de diversas instituciones, no es una propuesta inconstitucional ni electorera. “No es inconstitucional porque las Afores no se tocan; son 55 millones de trabajadores que tienen una Afore en 74 millones de cuentas; sin embargo, las cuentas inactivas seguirán siendo imprescriptibles, por lo que en cualquier momento los trabajadores pueden reclamar su dinero”, indicó en declaraciones a representantes de los medios de comunicación, al término de una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT, con titulares de la Secretaría de Gobernación, del ISSSTE, IMSS e INFONAVIT, a fin de analizar dicha iniciativa… “se estipula en el dictamen que, mediante una campaña, un año antes de cumplir los 10 años, las personas sean notificadas sobre sus cuentas y también las Afores tienen la obligación de informar periódicamente a las y los trabajadores sobre el estado de sus ahorros”, dijo. El legislador poblano cuestionó que la oposición haya apoyado el decreto emitido en el 2002, durante la administración del expresidente Vicente Fox, en el que se estipuló que se hiciera uso de más de 20 millones de pesos de cuentas inactivas de las y los trabajadores, apegándose a lo que dice el artículo 302 de la Ley del IMSS y ahora critiquen y se nieguen a respaldar su iniciativa. También Acusó que ese recurso no se usó en beneficio de las y los trabajadores o para la creación de un fondo solidario como el que ahora se propone, sino para crear una institución…

EN TORNO AL crispante tema, el pasado lunes en “Frentes Políticos” de Excelsior, en relación al político poblano se comenta: “Fondo de dudas. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, intenta disipar la incertidumbre sobre la gestión de recursos inactivos proponiendo un fondo solidario para los trabajadores post-1997, administrado por el Banxico y Hacienda, propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Según él, no se tocarán las afores, sólo se usará un capital semilla de 68 mil millones de pesos para apoyar a los trabajadores de menores ingresos al jubilarse. ¿Calma los temores sobre la seguridad de los fondos de retiro? Promete protección, pero la pregunta persiste: ¿pueden los trabajadores confiar en que sus afores no serán manipuladas? Digan la verdad” …

Qué creen. Resulta que hoy empezó, en San Lázaro, la sesión en la que se aprobaría el delicado asunto pero… luego de un receso, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, expresó que después de un acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios y para dar certeza jurídica, se tomó la decisión de devolver el dictamen a la Comisión de Seguridad Social…Posteriormente, el diputado panista, Jorge Triana, a través de twitter, hoy X, dio a conocer que: “La sesión donde habría de discutirse la confiscación de afores, se cancela y se repone el lunes. A morena no le gustó que exhibiéramos que sus “duendes nocturnos” cambiaron el dictamen a escondidas para que el gobierno también le pueda quitar sus ahorros a trabajadores activos”… tan…tan…

EN LA ACTUALIDAD LAS encuestas y sondeos de opinión, están a la orden del día, y, a satisfacción del cliente, dicen políticos de todos los partidos que contienden en estas elecciones, federal y locales. En todo momento sale que “hay cuchareo”, hay “mercenarios” que meten las manos… Que las encuestas sólo son “fotografías del momento” y no hay nada como acudir a la encuesta del dos de junio. Hay mucho más sobre el tema, pero solo me referiré a los datos de la “Encuesta Tendencias Electorales rumbo al 2024”, edición Puebla que fue elaborada por Mitofsky para El Economista, que apareció el pasado lunes, que fue realizada durante los primeros tres días de este mes, en vivienda a mil ciudadanos con credencial de elector, con simulación de boleta y urna electoral:

Estos son los resultados: a la pregunta. Sabe o no Sabe cuándo serán las elecciones locales en Puebla? El 31 % no supo o no contestó, el 12.8% dio otra fecha…En junio de este año va a haber elecciones aquí en donde usted vive. ¿Qué tan seguro está usted de ir a votar ese día? El 70.95 está seguro de acudir…20.3 dice que es probable…7.3 de plano dice que no…

Si hoy fuera la elección por quién votaría (en preferencia efectiva) 60.4 a favor de Armenta 35.6 Lalo…por partidos o candidato. En preferencia bruta: 51.5 Alejandro y 30.3 Lalo

Y por partido o alianza: Morena y socios 49.6…PRI-PAN-PRD-PSI 24.3

Los números de Fernando Morales del MC, fueron de 4.0…3.4…y 5.7…

Me parece que el número de indecisos ha crecido y que esa mayoría hablará el 2 de junio frente a las urnas reales… Existen muchos otros aspectos de las encuestas no toman en cuenta yen otras entregas las abordaré, así están las cosas…Hasta la próxima…D.M.