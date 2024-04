Kalimba es vinculado a proceso por presunto abuso sexual

EL UNIVERSAL

El cantante llevará su proceso en libertad

A casi un año de la denuncia legal que Melissa Galindo interpuso en contra de Kalimba por presunto abuso sexual, esta tarde el cantante fue vinculado a proceso.

Después de más de seis horas de audiencia, celebrada en el Reclusorio Oriente, el juez encargado del caso encontró suficientes elementos legales para iniciar un proceso contra el cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia. A pesar de ello, Kalimba quedará en libertad, ya que la parte acusadora no solicitó la medida de prisión preventiva.

El juez concedió un plazo de seis meses para ampliar las investigaciones.

A su salida de los juzgados, el intérprete de “No me quiero enamorar”concedió algunas palabras a los medios que ya lo esperaban afuera y aunque afirmó no poder dar más detalles de la audiencia, se dijo tranquilo y sobre todo confiado en que podrá demostrar su inocencia.

“Estoy muy tranquilo, sigo confiando en las autoridades, sigo confiando en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí estoy y no hay más que decir”, dijo.

Kalimba habla sobre su vinculación a proceso tras la audiencia celebrada esta mañana en el Reclusorio Oriente

Video: Sughey Baños/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Z92amHCORA — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 18, 2024

Con un semblante bastante sereno, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus fans y sobre todo de su familia, con quienes manejará la situación desde “el amor y la fe”.

Por otra parte, el abogado del cantante, el licenciado Eliser García, explicó que en este tipo de casos, la vinculación a proceso es lo que se espera y el siguiente paso es juntar las pruebas necesarias para que la sentencia sea absolutoria. Sobre las medidas cautelares, detalló que no se impusieron ningún tipo de restricciones, por lo que Kalimba goza de absoluta y plena libertad para continuar con su vida y compromisos laborales a la par del proceso.

“No tiene ninguna medida restrictiva de su libertad. No tiene restricciones”, detalló.

Melissa Galindo: “No me arrepiento de haber levantado la voz”

Melissa, quien también estuvo presente en la audiencia, dio su versión a la prensa y además de agradecer por el apoyo y el respeto con el que se ha manejado este caso, se dijo orgullosa de haber roto el silencio pues está convencida de que puede marcar un precedente en la sociedad.

“No me arrepiento ni un solo segundo de haber alzado la voz. Esto lo estoy haciendo para crear un cambio en la sociedad, en donde los últimos que tengamos miedo de hablar seamos las víctimas”.

A diferencia del equipo legal del cantante, el abogado de Galindo detalló que no fue uno, sino varios cargos los que fueron impuestos y que de romper cualquier medida cautelar, como acercarse a la víctima, podría ameritar una imposición de prisión preventiva para Kalimba.

Asimismo, fue tajante al señalar que su representada no busca llegar a ningún acuerdo económico, solo pretende que se haga justicia: “No va a haber ninguna negociación, porque la justicia no está sujeta a negociaciones”, expresó.

Fue en marzo del 2023 cuando Galindo decidió emprender acciones legales en contra del exOV7, luego de una denuncia pública en la que aseguró haber sido agredida en dos ocasiones. En ese momento, la actriz y cantante aseguró haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte del famoso, cuando trabajó con él en uno de sus conciertos en Monterrey.

Según Galindo, los hechos sucedieron en el 2021, después de que ambos asistieron a una fiesta y abordaron la misma camioneta: “Sentí algo que me tocó, su mano la recorrió hacia arriba y la neta entré en shock, me cerré (las piernas) y puse la manos, pero no dije nada”.