A 100 días de los Juegos Olímpicos de París: la tensión aumenta

Las instalaciones están preparadas y las preocupaciones se centran en la seguridad. El presidente de Francia admitió que hay ‘planes B y C’ para la ceremonia de inauguración

A 100 días de la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, las instalaciones están preparadas y las principales preocupaciones se centran en la seguridad, especialmente en la ceremonia de apertura en el río Sena, que supone un gran reto.

La llama olímpica fue encendida el martes en Olimpia y tendrá un periplo por Grecia antes de llegar al 8 de mayo a Marsella, donde hasta la inauguración olímpica del 26 de julio comenzará un viaje por toda Francia, que le llevará incluso a las Antillas o la Polinesia Francesa.

La ambición de tener una ceremonia de apertura histórica, por primera vez fuera de un estadio y en un lugar tan simbólico como el río Sena, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza por el dispositivo de seguridad necesario.

El lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó la intención de mantener la idea inicial, aunque a la vez dio impulso a las especulaciones al apuntar que en caso de una amenaza importante existen unos “planes B y C”. Es la primera vez que se admite la hipótesis, hasta ahora excluida por las autoridades, de que es posible que el acto tenga lugar dentro del Estadio de Francia, en Saint-Denis (periferia norte de París).

El contexto internacional añade tensión a esta cuestión: el conflicto sigue entre Rusia y Ucrania, mientras que la situación en Oriente Medio se ha agravado con el reciente ataque de Irán en Israel.

En Francia, el Plan Vigipirate elevó recientemente el nivel a “Urgencia Atentado” después de un ataque en Moscú el 22 de marzo que ha reivindicado el Estado Islámico.

“Claramente, el contexto es de tensión”, confirmó una fuente de la seguridad, si bien la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castera explicó que hasta ahora no se había detectado ninguna amenaza específica hacia los Juegos.

Según dijo a la emisora RFI el presidente del Comité de Organización, Tony Estanguet, la apertura en el Sena sigue siendo el “plan principal” y es “muy probable” que sea el escenario de la ceremonia.

EL DESAFÍO DE LOS TRANSPORTES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS

A pesar de la movilización de las autoridades sobre ese asunto, ¿estarán los transportes preparados para absorber el flujo de espectadores de los Juegos Olímpicos en el verano parisino?

El metro de la capital francesa no da signos sensibles de mejora y siguen en curso las negociaciones para las compensaciones a los trabajadores que serán movilizados por las sociedades públicas responsables, SNCF (estatal) y RATP (regional).

