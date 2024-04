Ecuador prohibió vuelos a México tras allanar embajada, dice AMLO

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador también compartió como “homenaje”, los testimonios de los diplomáticos mexicanos que se encontraban en la embajada.

Ecuador prohibió los vuelos a México tras el allanamiento por autoridades ecuatorianas de la embajada mexicana en Quito, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue una orden que dieron primero las autoridades”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Durante el domingo se vitalizó un comunicado en la que se establecía una prohibición en el país andino de llegada o salida de vuelos con conexión a México. El mismo día, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Ecuador sostuvo que dicho documento era falso.

Tal declaración fue respaldada por Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), quien negó que el gobierno ecuatoriano haya autorizado o dispuesto prohibiciones a operaciones de aeronaves desde y hacia México.

Sin embargo, horas después, Luque confirmó que el documento pertenecía a la DGAC y había sido filtrado sin autorización. No obstante, sostuvo que no tiene validez porque no fue tramitado por las autoridades.

“En efecto si existió y que erróneamente negaron en un comunicado en sus redes alegando que era falso”, dijo en redes sociales.

Al no haber sido dispuesto ni autorizado por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, como ente rector he solicitado que ese documento quede insubsistente, es decir, no tiene ninguna validez.

Ante esto, López Obrador confirmó este miércoles que se habían prohibido los vuelos a México desde el país andino.

“Dijeron de que no era cierto, luego tuvieron que aceptar porque presentaron pruebas en Ecuador de que sí le habían prohibido la transportación aérea de Ecuador a México y de México a Ecuador”, dijo este miércoles.

Unos días antes, el viernes 5 de abril, la Embajada mexicana en Quito fue allanada por parte de la Policía ecuatoriana para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas dentro de la sede diplomática.

Glas, procesado por presunta malversación de fondos de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, ingresó en la Embajada de México en Quito en diciembre pasado y poco después pidió asilo.

AMLO también compartió como “homenaje”, los testimonios de los diplomáticos mexicanos que se encontraban en la embajada.

“Dejaron en alto en nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, de la dignidad de los pueblos”, expresó AMLO.