“A México se le respeta”: AMLO al confirmar denuncia a Ecuador ante la CIJ

LA JORNADA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México es un país independiente, libre y soberano, “no somos colonia de nadie. Esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador”. Por ello, confirmó que nuestro país acudirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el allanamiento de la embajada mexicana en esa nación porque “a México se le respeta”.

Más adelante, difundió imágenes desde el interior de la embajada donde se aprecia como elementos de la policía ecuatoriana se llevan cargando al ex presidente Jorge Glas y hacen a un lado el personal mexicano, a quienes someten y en algún caso, le apuntan con un arma de fuego Roberto Canseco para impedir la resistencia al allanamiento.

Para López Obrador, eso no lo hace un gobierno que “no siente que tiene el respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte”. Más adelante, reprochó la ambigüedad en las posturas asumidas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, frente al atropello que se registró en la embajada de México en Ecuador.

-¿Hay potencias apoyándolos?

-No, nada más que vamos a que la Corte Internacional de Justicia resuelva, hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos comerciales, vecinos. Fue muy indefinida su postura, hasta ahora. Ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo en el caso de Canadá de decir que fue una aparente irrupción . Eso no lo permitimos ni lo aceptamos.

“Pensamos que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros de amistad, con Ecuador a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Ya no queremos que se siga aplicando en América, la doctrina Monroe, No queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante es autoritario, es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual”.

López Obrador dijo que en el caso de Estados Unidos, fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada. Y hablando de que se busque la reconciliación pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además no lo ha hecho el presidente Biden como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente.

Sin embargo, a pregunta expresa de si esperaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunciaran sobre este acto, consideró que ellos son libres de hacer lo que crean adecuado.

El Presidente sostuvo que esta condena de México al allanamiento de su embajada tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo. Es una mala señal hacia adelante si no se denuncia. Tiene que ver con el derecho internacional. Si no se cumplen tratados y la convenciones como la de Viena y otros acuerdos entonces ya no ya no hay derechos diplomáticos, no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte. Es el doble discurso, estoy a favor de la libertad, de la democracia pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de oligarquías, el sometimiento por intereses económicos”.