AMLO lamenta homicidio de Gisela Gaytán: “Duele mucho que esto suceda”

EXPANSIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el homicidio de Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, por Morena, y dijo que es doloroso que este tipo de hechos sucedan en un país donde la gente lucha por hacer valer la democracia. “Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que están luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros, y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte”, comentó.

En el segundo día de su campaña a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan. Su homicidio conmocionó y fue condenado por políticos de Guanajuato, entre los que destaca el gobernador Diego Sinhué.

“No quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebatado la vida a la candidata Bertha Gisela Gaytán en Celaya, mi más sentido pésame a los suyos. Con toda firmeza condeno este acto inhumano y reitero todo mi compromiso para que el estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de gobierno en los procesos electorales y así, quienes participen en ellos, tengan la protección que sea necesaria”, escribió en sus redes sociales. La candidata a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández envió sus condolencias a los familiares de la aspirante a la presidencia municipal de una de las ciudades más violentas de México. “Estoy consternada, enojada, triste y de luto. Por ahora no voy a dar más declaraciones por respeto a la irreparable pérdida de mi compañera, Gisela Gaytán, y al dolor de sus familiares. Adelanto que el día de hoy vamos a suspender nuestra campaña y en las próximas horas daremos un posicionamiento oficial. Mis condolencias y pronta resignación a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió en sus redes sociales.

En su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador envió sus condolencias a los familiares de la candidata.

“Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Bertha Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros”, dijo. De acuerdo con el reporte Violencia Electoral proceso 2023-2024, del laboratorio electoral, se han registrado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con las elecciones de este año, de ellos 50 terminaron en asesinatos. Sin embargo, esa cifra aún no contempla el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, debido a que la fecha de actualización fue el 29 de marzo.

No habrá impunidad: SSP

La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, lamentó el homicidio de Bertha Gisela Gaytán y afirmó que no a habrá impunidad. ‘Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos y asegurar que estos hechos no quedarán impunes’, destacó. Explicó que la SSPyPC tiene un protocolo de seguridad para candidatos a la Presiedencia de la República, gubernaturas y al Congreso de la Unión, y hasta ahora, han recibido 108 solicitudes de protección. De ellas, 86 fueron atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis.