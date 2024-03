Muere Alesia Graf, ex boxeadora y campeona peso súper gallo, a los 43 años

MILENIO

El mundo del boxeo está de luto. La ex boxeadora y campeona peso súper gallo Alesia Graf falleció a los 43 años. De momento, se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte.

Según reveló el medio alemán Die Welt, no se sabe cuáles fueron las causas del fallecimiento de la ex campeona peso súper gallo de la World Boxing Federation (WFB, por sus siglas en inglés).

Regina Halmich, ex compañera de equipo de Graf, recordó al diario Bild las veces que entrenaron juntas y los momentos que pasaron fuera de los cuadriláteros. “Todavía no lo puedo creer. Nos lo pasamos muy bien juntos.

“Dos mujeres en un dominio del boxeo entre hombres. Entrenamos juntos, reímos juntos e hicimos muchas cosas fuera del entrenamiento. Entrenamos juntos durante casi una década. Alesia también llevó el cinturón del campeonato mundial al ring durante mis peleas y nos mantuvimos unidas y nos apoyamos mutuamente. Éramos amigas”, comentó.

The WBC mourns the passing of Alesia Graf https://t.co/vKmFD9zWEm pic.twitter.com/lu6xU8PuKI

— World Boxing Council (@WBCBoxing) March 25, 2024