En febrero de 2024, la información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 585 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 1 889 millones de dólares en el mismo mes de 2023.

En los primeros dos meses de 2024, la balanza comercial presentó un déficit de 4 899 millones de dólares. En el mismo periodo de 2023, el déficit fue de 5 995 millones de dólares.

EXPORTACIONES

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 50 721 millones de dólares, cifra integrada por 48 098 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 623 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales observaron un incremento anual de 13 %, que resultó de crecimientos de 12.9 % en las exportaciones no petroleras y de 15.7 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 13.7 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 8.4 por ciento.

En febrero de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 4.24 por ciento. Este cambio es reflejo de ascensos de 4.44 % en las exportaciones no petroleras y de 0.99 % en las petroleras.

IMPORTACIONES

En el segundo mes de este año, el valor de las importaciones de mercancías fue de 51 306 millones de dólares, monto que implicó un ascenso anual de 9.7 por ciento. Esta variación se originó de un alza de 14.7 % en las importaciones no petroleras y de una caída de 33.1 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron aumentos de 13.9 % en las importaciones de bienes de consumo, de 7.9 % en las de bienes de uso intermedio y de 18.9 % en las de bienes de capital.

Con datos desestacionalizados, las importaciones totales mostraron un alza mensual de 6.91 %, la cual se derivó de aumentos de 7.06 % en las importaciones no petroleras y de 4.94 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 5.01 % en las importaciones de bienes de consumo, de 8.04 % en las de bienes de uso intermedio y de 1.57 % en las de bienes de capital.