Falta de control administrativo, principal reto para declaración: CCPEP

Staff/RG

Las Personas Morales deben haber presentado en tiempo y forma las Declaraciones Mensuales para que la Anual sea asentada correctamente

PUEBLA, Pue.- El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla dio a conocer que las complicaciones en la presentación de la Declaración Anual de las Personas Morales, que vence el primero de abril, están relacionadas con la falta de control administrativo dentro de las empresas.

En rueda de prensa, el síndico del contribuyente, Gonzalo Xavier Pérez Jiménez, destacó que el factor tecnológico ha jugado un papel importante en los retos a los que se han enfrentado las organizaciones, por lo cual urgió la necesidad de conocer los requerimientos en la materia para no incurrir en incumplimiento que derive en la imposición de sanciones administrativas o económicas.

Explicó que para las Personas Morales, previo a la presentación de la Declaración Anual todas las mensuales deben estar asentadas correctamente, ya que si no ocurrió de esa forma, no impactarán en la anual y no se podrá cumplir con el trámite, lo cual generará sanciones que pueden ir de mil 400 pesos a 37 mil pesos.

En el caso de las Personas Físicas dijo que es indispensable verificar que la firma electrónica esté vigente –la cual tiene una duración de cuatro años- y en caso de que se busque la devolución de saldo a favor ser cuidadosos de no incurrir en discrepancias fiscales.

El presidente del Comité Ejecutivo del CCPEP, Carlos Ramírez Sánchez, reiteró que los contribuyentes deben cumplir con todos los requisitos en tiempo y forma para evitar sanciones. Expuso que el Colegio está listo para asesorar a los contribuyentes con el objetivo que no incurran en omisiones o fallas.

Al encuentro con medios de comunicación también asistió, Manuel Etchegaray Morales, integrante de la Junta de Gobierno, quien advirtió a los empresarios tener cuidado con las estimaciones de las nuevas disposiciones en materia de seguridad social y salarios mínimos.

Explicó que no se pueden descontar cuotas de seguridad social o Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, ya que por ley está protegido; sugirió revisar los parámetros de las nóminas para que no se retenga ninguna cantidad de manera indebida.

También reveló que en algunas empresas, particularmente de seguridad privada, escuelas y en el campo, trabajadores están percibiendo menos del salario mínimo, por lo que recomendó corregir la situación para evitar complicaciones con la autoridad.