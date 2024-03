Abbott continúa envío de la Guardia Nacional estatal a frontera de México y Texas

MILENIO

Más elementos de la Guardia Nacional de Texas llegaron a la frontera de México con este estado para continuar con tareas de patrullaje, detención de migrantes e instalación de alambre de púas para evitar el paso de extranjeros.

El gobernador de la entidad, el republicano Greg Abbott, aseguró que “Texas está manteniendo la línea” al no ceder en sus intentos por disminuir el tráfico de personas y de drogas que ocurre desde México hacia Estados Unidos.

“Seguimos reforzando las barreras fronterizas y repeliendo a los inmigrantes ilegales. Texas está manteniendo la línea”, escribió el republicano en sus redes sociales.

More Texas National Guard soldiers deployed and more razor wire installed at the border this weekend in El Paso.

We continue to reinforce border barriers and repel any illegal immigrants.

Texas is holding the line. pic.twitter.com/NXPbJMHd1V

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 25, 2024