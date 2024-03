Andrea Legarreta llora por muerte de su sobrino Mateo ¡Tenía 14 años!

Excelsior

La famosa conductora de televisión, Andrea Legarreta dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su sobrino Mateo, quien perdió la vida cuando apenas tenía 14 años de edad.

Se supo que Mateo tuvo un accidente en motocicleta y derivado de este sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Aunque no murió en forma instantánea, el menor de edad quedó muy delicado y finalmente los doctores no pudieron hacer más para salvarle la vida.

Andrea Legarreta escribió en sus redes sociales un sentido mensaje y publicó varias fotografías de sus hijas Mia y Nina, donde se observa que todos pasaron muchos momentos felices.

Las hijas de Andrea Legarreta, así como su expareja Erik Rubín también le escribieron sentidos mensajes de despedida a Mateo.

Mateo… Mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… Tan sólo 14 años!! … Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así … Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar… Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor GUERRERO!! Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo… Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años… Con seres que te aman como los que te amamos aquí amor… Y sobre todo con Dios que te ama y te cuida… Celebro cada instante de tu vida amor y amo haber sido parte de ella… Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito… con tus abuelos… Honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu manina… #AmorInfinito