Ríos desbordados destruyen puente y provocan inundaciones en Bolivia

Una dura jornada de lluvias elevó el nivel de cuatro ríos en localidades de Bolivia, y sus aguas inundaron las calles además de romper un puente en La Paz.

Según reportes locales, los cauces de los ríos La Paz, Choqueyapu, Achumani y Huayñajahuira se elevaron hasta afectar localidades al sur del país.

Fue el río Huayñajahuira el que destrozó la estructura que une las localidades Calacoto y la Florida, además se llevó consigo algunos vehículos y hasta a una persona.

La víctima fue el ingeniero Gabriel Barrera, quien milagrosamente logró salir del agua donde también habían pedazos de piedra y de metal, reportó El Mundo.

Aunado a la intensa precipitación que golpeó a La Paz desde el miércoles, una tormenta eléctrica y caída de granizo también aquejaron a los bolivianos.

Por esa razón se exhortó a la población a mantenerse dentro de sus hogares y no circular cerca de cuerpos acúiferos, particularmente en las localidades Calacoto, Achumani, Aranjuez, Cota Cota y Amor de Dios.

De hecho, otro puente en Amor de Dios fue suspendido por la autoridad local para evitar un accidente similar. “Cuando cerramos vías, no es para perjudicar, es para salvar vidas, este desastre puede volverse en tragedia”, dijo el alcalde Iván Arias citado por El Mundo.

Para salvaguardar a la población, rescatistas del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) y del Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) fueron desplegados en las localidades afectadas.

La Paz, Bolivia 🇧🇴 (Mar 20, 2024)

Torrential rains caused the overflowing of the La Paz River, which swept away several people and vehicles. Areas such as Calacoto, Achumani, Aranjuez, Cota Cota and Amor de Dios were the most affected. pic.twitter.com/WYdlCzYnWB

— Leo Castillo (@Dona_Naborita) March 21, 2024