Dignidad…vergüenza…utopía…políticos…y el pueblo?

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

A la memoria de los amigos

Gabriel Sánchez Andraca

y Gilberto Cruz Flores

El encuentro ¿o desencuentro? fue de dos: Clara Brugada del establo de Morena-PT-PVEM frente a Santiago Taboada de la cuadra PAN-PRI-PRD. Se tiraron con todo su repertorio. Dentro del ring, sin participar, aun cuando buscó afanosamente ser protagonista, Salomón Chertorivski, del corral del MC, pero, sabido que le harían un desaire, llevó sus “palomitas” y observó entretenido el primero los tres debates programados entre los candidatos a dirigir ese monstruo que es la CdMx, con todo respeto. Doña Clara habló de utopías dentro de su proyecto de gobierno. Ahora entiendo por qué en el país nos encontramos con grandes problemas. Así han gobernado durante los pasados 5 años las autoridades surgidas de la 4T que van por una sociedad imaginaria. Utópica pues. El formato fue novedoso pues salió del acartonamiento de los otros debates que se han realizado en el país. Los fans de cada figura, of course, de inmediato se pronunciaron en favor de…mejor vamos a lo nuestro…

De que los hay…los hay…ay dolor…Resulta que hace unos días estuvo por esta ciudad el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. En una entrevista soltó: Vine a visitar una Editorial y de repente apareció el senador Armenta y lo saludé, nada mas”…Fue cuestionado sobre si estaría por estas tierras acompañando a Alejandro Armenta -aspirante de Morena- en su gira por la gubernatura de Puebla, como lo había anunciado su equipo. Y, sopas: “Yo no ando en campaña, ni voy a esta “no tengo previsto ninguna visita por aquí” expresó el político michoacano, en varias ocasiones candidato presidencial por la izquierda mexicana. Así que…

Ya entrados en la materia morenista. Recuerdan que la semana pasada la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, por tres días hizo una gira por varios municipios y en algún momento declaró que se había seleccionado a “candidatos ganadores” de otros partidos, porque ni los fundadores del equipo guinda tenían ese “punch”- esto es mío-… “Eso ya calienta” dicen que dijeron los aludidos, aún cuando no han dejado de pedirles “unidad” desde el centro de poder morenista y de la aspirante. Y es que la lucha interna que hubo para que el legislador Armenta Mier culminara su aspiración de buscar la gubernatura, falta un buen trecho para ser el “gober” poblano, dejó muchos damnificados que se resisten a la derrota. A lo largo de las prepreprecampañas, intercampaña y campaña, como en la actualidad, el elegido a insistido en la unidad –‘Sí chucha como no…’- diría mi amigo “el pelos”.

Ante el nulo caso a ese insistente llamado, el alto mando de la señora Sheinbaum, envió a su principal mensajero, para que vea de que tamaño está el asunto, el senador que no culminó su aspiración presidencial y que retornó al redil y a la coordinación morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila y QUÉ CREEN… Sostuvo una reunión con barbosistas, claudistas, nachistas, salomonistas…y otros “istas” representados por los candidatos a diputados federales y senadores.

En torno a una mesa escucharon el mensaje. Unos sonrientes, otros no tanto: Nora Escamilla, Claudia Rivera Vivanco; Antonio López, Tony Gali junior; Líz Sánchez; Rosario Orozco viuda de Barbosa, Rodrigo Abdala. También Eduardo Castillo, Rogelio Carvajal, Karina Pérez Popoca Adolfo Alatríste y flanqueando a Monreal Ávila,los primos: Nacho y Alejandro. El legislador zacatecano en twitter, hoy X , anotó: “La unidad es nuestra fortaleza. Me reuní con las y los candidatos a legisladores federales de Puebla, así como con el senador con licencia Alejandro Armenta, para transmitirles el mensaje de la candidata Claudia Sheinbaum. A caminar, a convencer y a defender nuestro proyecto de nación.” …What?… Alejandro Armenta sigue su campaña por todo el territorio poblano…Para concluir. Un mensaje para los morenistas, no es mío, sino de Mario Delgado su jerarca que ante las denuncias de sus huestes en varias entidades ha expresado que “es pura grilla”…”es guerra sucia” y allá en otros lares se manifiesta que el pueblo y las encuestas mandan…tan…tan…

OTRA HISTORIA

El Partido Revolucionario Institucional -PRI-, perdió su unidad, si es que la tuvo en sus cerca de 100 años. Ahora los priístas poblanos andan desperdigados o refugiados en otros paridos -Morena por ejemplo- al que llegaron luego de buscar “chamba” con Nacho Mier. Se fueron furiosos porque sus dirigentes, nacional y estatal, Alejandro “Alito” Moreno y Néstor Camarillo, respectivamente, les restaron la oportunidad de comer una rebanada del “pastel” que representan las candidaturas en el actual proceso electoral. Destruyeron al partido, han comentado, se olvidaron de su esencia. Operadores, la mayor parte de ellos, están con el coordinador, así llaman ahora, a Alejandro Armenta Mier, candidato, desde hace dos años a gobernar la Puebla de Zaragoza, por las huestes guindas, al que se unieron en espera, así seguirán, de servir a los poblanos. No hablo de odios ni rencores. Y es que, se comenta en los pasillos políticos, solo buscan solventar el menosprecio de los actuales dueños de “su partido”… Y porque todo esto.

Resulta que la semana pasada llegó a esta ciudad un destacado priísta de Durango. Esto no tendría la menor importancia, dado que siempre han llegado a la entidad famosos militantes, como Delegados Generales, regionales, en los sectores y organismos adheridos a ese instituto político, para dirigir diversos programas partidos o llevar a cabo la dirección de tareas para culminar cambios de dirigencias y también para la selección, así dicen, de candidato a puestos de elección popular…

PERO QUE CREEN

En esta ocasión arribó a Puebla el expresidente del CDE del PRI en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, cuya misión será coordinar la campaña y a la estructura estatal que acompañará en la contienda, al candidato tricolor al Senado, Néstor Camarillo Medina como parte de la alianza Fuerza y Corazón por México. Así qué don Arturo Yáñez, se unirá al delegado del CEN, Roberto Padilla Márquez… El PRI poblano está sin militantes, ya no distinguidos o prominentes que emprendieron la huida a otros lares, sino también operadores y promotores y jóvenes promesas que en el futuro den vida al priísmo. “Alito” Moreno tiene la responsabilidad de llevar al triunfo, igual que Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, de llevar al triunfo, con el apoyo de la sociedad, a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz. Eso es harina de otro costal. En Puebla, no hay poblanos militantes del Revolucionario Institucional para luchar por los candidatos propios…solo es pregunta,..!Caramba…qué dices?…

Esta mañana, escuché a un comentarista del Portal Detona lo siguiente. En mi juventud me interesé en la política y pregunté a una persona que se hacía para ser político. Su respuesta fue: amigo, primero pierde la dignidad y la vergüenza y después hablamos…años más tarde hice la misma pregunta a otras personas y la respuesta fue la misma con otras palabras…palabras más palabras menos dijo adiós a la política…cuestiono: perder la dignidad, perder la vergüenza?…cuántos…dónde…siguen así en la actualidad…así se interesará a las juventudes?…En la marimba! Diría “el sopas”…

El próximo viernes, como parte de las actividades dentro de la FENALI 37, Feria Nacional del Libro de la BUAP que tiene como sede el edificio Carolino, el colega Javier Gutiérrez Téllez, presenta su obra “Saberes y Sabores”. La cita es a las 13:30 horas en el tercer patio de la sede central de máxima casa de estudios poblana…Desde este espacio un saludo afectuoso a familiares y amigos de los compañeros y amigos, desaparecidos recientemente, Gabriel Sánchez Andraca, el 17 de este mes habría cumplido 87 años y Gilberto Cruz Flores, que fue director de Diario de Puebla, medio que el pasado día 11 llegó a los 89 años. Un abrazo a la viuda Señora Carmen Cortés y sus hijos Gabriel, Edgar, Carmen y Mariana y a Laura Cruz Cacho, hija de Gilberto…Hasta la próxima…D.M.