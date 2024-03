Dayamanti Zamora: FGE Huauchinango victimiza a mujer de la 3ra edad

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Humilde mujer de la tercera edad no recibe justicia y mejor denunció a funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) ante Derechos Humanos para que le hagan caso, ya que Dayanari Zamora, agente del Ministerio Público (MP) del área de Género, lleva dos años sin atender su caso, con el pretexto de que su expediente “no aparece”.

A casi dos años, la señora Natalia, humilde mujer de la tercera edad en esta Sierra Norte, no recibe justicia por la Ministerio público de Género, Damayanti Zamora Moreno, quien la trae a vuelta y vuelta con que no encuentra la carpeta de investigación. Este caso es uno más en que personal de la FGE en Casa de Justicia Huauchinango muestra no solamente incapacidad, sino desdén e indiferencia hacia la gente de la Sierra Norte

Ante tanta desatención y con el cuento de que no encuentra sus papeles de investigación, la señora de la tercera edad mejor optó por denunciar a la MP ante la Comisión de Derechos Humanos, para que avance su caso, una acusación de violencia contra su persona.

CASA DE JUSTICIA HUAUCHINANGO: FLOJERA E INCOMPETENCIA COMO CARTAS DE PRESENTACIÓN

No es la primera vez que esta MP del Área de Género ignora los asuntos que la gente busca justicia y muchos casos mejor se van al archivo, sin que las mujeres violentadas reciban la tan ansiada justicia. De hecho, se ha vuelto una práctica recurrente el que personal de dicha dependencia sea omiso, ausente e inútil:Presunto homicida acudió a Casa de Justicia Huauchinango para entregarse; nadie le hizo caso y huyó

Y aunque fuentes extra oficiales informaron a este medio de comunicación que en meses pasados llegaron nuevos agentes ministeriales a esta dependencia, la verdad es que no se ha visto avance en los asuntos, que siguen en el olvido y las victimas no reciben la ayuda de la justicia y se tienen que rascar con su propia mano.

La incompetencia se mantiene como la carta de presentación de los empleados de Casa de Justicia Huauchinango, sin que el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, pueda corregir a sus subordinados:Por burocratismo de Casa de Justicia Huauchinango, tardaron 6 horas en entregar cadáver de un joven que se suicidó

¡QUEREMOS A ZAVALITA EN LAS BOLETAS DE JUNIO!

Una vez que los poderes judiciales de Puebla y el país son tan “generosos” con presuntos delincuentes de todo tipo y que, al parecer, en cualquier momento puede brotar de la “nada” la posibilidad real de que salga pronto de prisión el ex secretario estatal de Gobernación y ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier López Zavala, ¡exigimos que aparezca en las boletas del 2 de junio!.

A pesar de estar imputado por el brutal asesinato de Cecilia Monzón, abogada y mamá de uno de sus innumerables hijos, todo apunta a que –según familiares de la víctima- que el tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito- sostiene una cruzada legaloide por la pronta liberación de Zavalita: ¡El colmo, hasta Javier López Zavala podría ser liberado!, advierten familiares de Cecilia Monzón

La obsequiosidad de dicho integrante del poder judicial de Puebla con Zavalita puede abrir en cualquier momento la oportunidad de que nuestro “prócer” de la política regrese por sus fueros en las elecciones concurrentes de junio, para que los votantes de Puebla lo volvamos a despreciar: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

Ya sea como representante del PRIANRD o, incluso, de Morena y la 4T, muy dadas a andar de redentores de personajes tan “honorables y limpios”, como los ex gobernadores priístas Alejandro Murat (Oaxaca), Eruviel Ávila o Alfredo de Mazo (EdoMéx), a los que, incluso, les dio candidaturas, pero lo IMPORTANTE es que López Zavala vuelva como candidato, para que le ponga sabor a la elección.