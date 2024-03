Minimiza Inés Saturnino López Ponce sanción por violencia política cuando fue edil de Tecamachalco

Jorge Barrientos

El candidato a la alcaldía de Tecamachalco por el partido Pacto Social de Integración (PSI), Inés Saturnino López Ponce, minimizó su sanción por violencia política en razón de género.

Pidió se respete a su persona y que los medios le respeten y no recuerden ese antecedente.

En conferencia de prensa, junto a los candidatos de esta fuerza política, el expresidente municipal de Tecamachalco se dijo víctima de los medios de comunicación, que han retomado la violencia política de género que ejerció sobre la entonces regidora Ruth Zárate Domínguez en el año 2015.

“Creo que el tema de la misoginia ha sido parte de un asunto político, de intereses propios por quienes en su momento se han sentido perjudicados por no poderme ganar, por no poder superar la confianza que me tiene la gente en mi región”, dijo.

Saturnino López manifestó que fue sancionado en el año 2018omo una forma de persecución en su contra.