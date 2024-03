David Rivera Vivanco y su fallido golpe de estado contra Olga Romero

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

El candidato de la 4T al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier y sus VERDADEROS ALLEGADOS DE CONFIANZA deberán darle seguimiento CERCANO a uno de sus presuntos colaboradores de campaña, David Rivera Vivanco, hermano de la ex presidenta municipal de Puebla capital, Claudia, porque el pasado viernes intentó un golpe de estado contra la dirigente estatal del partido, Olga Romero Garci Crespo.

Mientras Alejandro Armenta no se ha cansado de dialogar con todos los grupos internos de la 4T, darles posiciones en la campaña y garantías de que se les continuará tomando en cuenta después de ganar las elecciones, algunas corrientes no se conforman con la obtención de más de dos candidaturas, sino que, incluso, quieren apoderarse del partido, como lo demostró David Rivera Vivanco el viernes 15 de marzo: Suma Alejandro Armenta a Claudia Rivera: Unidad es construir el triunfo

Dijo que haría un encuentro con fundadores morenistas, para escucharles y convencerles de apoyar a todos los aspirantes, incluyendo a los recién llegados. Al evento acudieron la presidenta morenista, Olga Romero; el coordinador de la campaña armentista, Rodrigo Abdala; Eloísa Vivanco, representante de la dirección nacional; Samuel Aguilar, secretario de Organización; Pablo Salazar, del autodenominado “frente obradorista”; José Tomé, titular de Comunicación y Propaganda del partido, etc.

Recordemos que David, el “hermano incómodo” del clan Rivera Vivanco, había pedido ser nombrado “vocero”, lo que le fue concedido, hasta que él mismo se echó para atrás, con el pretexto de que tenía que ir con frecuencia a la Ciudad de México. Pese a ello, sí se le incluyó entre los responsables de la campaña armentista y, aunque no es candidato a ningún cargo, sí podría formar parte del gabinete estatal si el resultado de la elección es favorable.

CRÓNICA DE UNA CELADA FALLIDA

Olga Romero avaló la propuesta de David de una reunión con los fundadores, como una herramienta más para la unidad. También mandó un mensaje como las condiciones lo exigían; es decir, de inclusión y conciliación, ya que les recordó que la obligación de TODOS los morenistas es aportar al llamado segundo piso de la transformación; es decir, a las victorias de Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta y todos los candidatos de la 4T.

Pero los sedicentes fundadores comenzaron con la celada a gritarle “fuera Olga, fuera Olga”, quien en ningún momento les reclamó o perdió el control. Al parecer, David Rivera y su grupo siguen sin hacerle caso al mensaje que, en su momento, mandó desde Puebla la candidata presidencial, cuando les recordó que hay “fundadores del partido que no ganan encuestas”: “Hay fundadores que no ganan encuestas”: Claudia Sheinbaum

La celada falló ABSOLUTAMENTE, no solo porque Olga Romero sigue fuerte al frente de Morena, sino que también quedó claro el intento de golpe de estado y que el clan Vivanco quiere apoderarse de TODO el partido, pese a que varios de sus miembros han sido MÁS que privilegiados con candidaturas y posiciones.

Por ejemplo, Claudia Rivera ya fue 2 veces aspirante a la presidencia municipal de Puebla y en junio buscará una diputación federal, su hermana Maite fue incluida en la lista de aspirantes a regidores de Pepe Chedraui en la Angelópolis, su compañero Roberto Zatarain también recibió la nominación a San Lázaro por el distrito 19 de la capital y su mamá, doña Eloísa, forma parte de la dirigencia nacional del partido, aunque ya no como integrante de la Comisión de Honor y Justicia: Julio Huerta y “choco” Parra serán diputados locales plurinominal por Morena

Este fallido intento de David Rivera por apoderarse TOTALMENTE de Morena me hizo recordar al ex candidato del PRI al gobierno estatal en 2010 y hoy “huésped involuntario” de la cárcel del Altiplano acusado de feminicidio, Javier López Zavala, quien –luego de perder los comicios –pretendía adueñarse del partido, el Congreso local, todas las dependencias, etc.

ARIADNA AYALA, EN EL TOP TEN DE LAS MEJORES ALCALDESAS DEL PAÍS: CONSULTA MITOFSKY

En el estado de Puebla hay un total de 42 presidentas municipales mujeres, mientras en el país se tienen alrededor de 548, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE). Por ende, estar evaluado entre las 10 mejores alcaldesas mexicanas es un logro de gran importancia y que merece ser reconocido.

Es el caso de la alcaldesa del PT-Morena por Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, quien obtuvo el 7mo lugar entre las edilas mejor calificadas en el país, según la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, que ubicó a la atlixquense como la ÚNICA POBLANA en ese listado de honor, que reconoce su trabajo permanente y resultados al frente de dicho Pueblo Mágico: Fotonota: Ariadna Ayala confirma que el 20 de marzo entrará en funciones la alberca semiolímpica

Incluso, el mismo trabajo demoscópico –fechado en febrero de este año y que evalúa a 150 presidentes municipales de todos los estados del país -de la empresa de Roy Campos colocó a Ariadna Ayala en el lugar 27 de TODOS los alcaldes en México. Esto quiere decir que superó al resto de los ediles poblanos medidos gracias a su aprobación del 54.6%, que en términos estadísticos se considera alta.

Las credenciales con que la edila atlixquense buscará la reelección en las próximas elecciones concurrentes de junio son EXTRAORDINARIAS, aunque ella y su equipo deberán hacer una fuerte campaña, para cosechar el trabajo sembrado durante estos 2 años y medio: Ariadna Ayala supervisa construcción de dos espacios deportivos de vanguardia en Atlixco