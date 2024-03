En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Sin escapatoria

Bien dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar y mire usted que el equipo de la franja no es la excepción.

Mucho se le debe a Larcamón el haber alargado la debacle del equipo de la franja durante más de dos años.

Un equipo que siempre estuvo en manos de ladrones a los que el buen paso de la escuadra de Larcamón los eclipsaba para permitirles seguir haciendo fechorías al interior del club.

La hecatombe está llegando, los resultados dejaron de darse, vendieron prácticamente todo lo que podían vender y ya casi no queda nada para poder negociar.

Quizás por ahí el brasileño Ferrareis y quizás algún otro por ahí y párele de contar.

Dos situaciones que se dieron al interior del equipo camotero previo a la derrota frente al León al son de dos goles por uno.

El primer suceso se dio cuando Gabriel Saucedo toma el ‘toro por los cuernos’, como se dice coloquialmente y en conferencia de prensa presenta al nuevo DT Andrés Carevic frente a los medios de comunicación y ante la ‘colera’ de Ro(b)a y su amante ‘Esmeralda’ quienes se presentaron con cara de pocos amigos a la presentación y en donde bastó con ver la cara del Director General del equipo Gabriel Saucedo cuando ‘Esmeralda’ no atinaba a presentarlo pues fue tal su coraje y malestar que no atinaba a pronunciar correctamente el puesto de Saucedo (Director General).

Balbuceó y a jalones logró presentarlo, todo ante la mirada descompuesta de Ro(b)a que además nada tendría que hacer ahí y por si fuera poco se presentó con un ‘gorila’ apodado el ‘Lobo’ que según me platican es su guarura y que además es al que utiliza para espantar a los aficionados y apurarlos a salir del Cuauhtémoc como pasó ante la asistencia de Matías Alustiza al estadio.

La mirada de Ro(b)a taladraba la figura de Gabriel Saucedo quien con todo aplomo y experiencia presentó de manera adecuada al nuevo DT de la franja.

Sin duda esto que le platico es el reflejo del pésimo ambiente que se vive en las oficinas del Puebla donde Ro(b)a y lo que queda de los 40 ladrones sienten que están perdiendo el poder que tuvieron y que su salida pareciera inminente al término del torneo.

Incluso se maneja que el expediente del dizque director de negocios es tan amplio que cada día se engrosa más.

Llegado el momento le será presentado al susodicho y creo que deberá salir por ‘peterneras’ antes de que se la hagan penal a él y a sus cómplices.

Otra situación que causó furor en redes sociales fue lo que sucedió en la derrota ante León donde Barragán y Carabajal se hacen de palabras y mentadas de madre de manera pública y abierta y uno le dice al otro ‘muerto’; lo que no me quedó claro fue quién se lo dijo a quién o si fue de ida y vuelta.

Diría yo que este episodio tuvo el ‘sello de la casa’ pues es la forma en que la directiva del Puebla viene tratando a los aficionados y medios de comunicación desde la llegada del ‘Hobbit’ Roba y las ‘madam’s’, es decir lo sucedido sobre la grama del Nou Camp no debe de sorprender a nadie pues es obvio que el ambiente dentro del vestidor es un verdadero asco donde los grupos de interés prevalecen auspiciados por la misma ruptura que existe en lo alto de la directiva.

Mucho trabajo tendrá Saucedo por delante; él sabe seguramente que si quiere salir adelante en esta encomienda, tendrá que purificar el área directiva y traer gente que venga a trabajar y que tengan el compromiso con él y con el proyecto Puebla.

Obviamente con la llegada de un director deportivo nuevo, tendrán que, junto con el DT, analizar y realizar una limpia al interior del equipo para deshacerse de lo que ya no sirve y de acuerdo al presupuesto volverse creativos y apuntalar posiciones que le permitan a la escuadra tener un mejor desempeño durante el próximo torneo.

Digamos que este torneo será de visoria para rearmar y reconstruir a una institución que en manos de ‘ratas’ la dejaron así como la estamos viendo.

Palou.

El ex director deportivo de los Xolos de Tijuana Juan Ignacio Palou había sonado fuerte para dirigir los destinos deportivos de la franja, sin embargo, a la fecha no se ha podido lograr la firma del ex arquero.

Versiones de última hora aseguran que definitivamente Palou no aceptó el cargo debido a la deficiente estructura con la que cuenta el equipo de la franja.

Sin embargo estoy en condiciones de asegurarle a usted que entre Lunes y Miércoles continuarán las pláticas en busca de convencerlo.

Es decir, aunque la información de que no aceptó es cierta, también lo es el hecho de que se va a hacer un último esfuerzo por traerlo a la institución; las pláticas no están rotas al 100%.

Se viene el partido pendiente frente a los Bravos de Juárez quienes con tres puntos cargan el farol rojo del fútbol mexicano; sin embargo, están a dos puntos del Puebla y veremos si no se da la situación de que este equipo gane su primer partido del torneo precisamente frente al Puebla.

O por otro lado seamos testigos de que la mano de Carevic se empieza a notar.

Ojalá y veamos un avance en el desempeño del equipo, pues la verdad es muy triste ver la situación en la que estos ‘pillos’ han dejado a la escuadra poblana.

Por eso como le decía en el título de esta columna ya no tienen escapatoria.

Ahora sí que Saucedo o la bebe o la derrama, o los quita y limpia la porquería al interior o seguiremos padeciendo los poblanos la misma hiel de los últimos meses.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

Twitter X :@pepehanan

Instagram: @pepehanan

Tiktok: @pepehanan1