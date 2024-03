Actriz con Síndrome de Down protagoniza la película La Laguna Rosa

El Confesionario

Ray Zubiri

Cuando escuchas síndrome de Down, ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?

Alrededor de mil millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad.

Una de cada 700 personas nace con síndrome de Down.

Cada una de las personas tiene sus propios talentos, virtudes, defectos, formas de ver la vida y sueños. Esto fue lo que me contaron Mónica y Juan Arce, ambos hermanos, creadores y artífices de la película La laguna rosa.

Mónica Arce en la vida real es actriz y bailarina y es la protagonista de la película que se filmó en Yucatán en el 2017 y da vida al personaje de Mariana Zafra; ella y su personaje tienen dos cosas en común: ser bailarinas de ballet y tener síndrome de Down.

El director me comentaba cómo se fue armando el proyecto, ya que él siempre se ha dedicado a cosas de audiovisual y de repente un día Moni se acercó y le dijo: “Juan, yo quiero ser actriz; me gusta mucho lo que haces. ¿Por qué no hacemos algo?”

Y juan le dijo: “Bueno, estaría padre hacer algo chiquito”, pero conforme la película fue tomando forma se dio cuenta que había muchas cosas que él quería contar también de su experiencia y de la de Moni creciendo en un mundo y en un México que a veces no tiene muchas oportunidades para personas con discapacidad; esa es la realidad.

La historia tiene su toque de buena vibra, ya que la película fue financiada gracias a una campaña de KickStarter, donde solicitaron 65 mil pesos y les donaron 155 mil 88 pesos.

Otra parte la consiguieron por Mónica, quien comenzó a hacer gelatinas y panqués para vender.

La laguna rosa es una película de ficción que cuenta la historia de dos hermanos que se encuentran alejados: Arturo, un joven superficial y vanidoso, y Mariana, una chica talentosa, creativa y con síndrome de Down.

Mariana tiene una presentación de ballet en la ciudad de Mérida, Yucatán, y podrá por fin cumplir su sueño de ser una bailarina.

Necesita que su hermano la apoye y vaya con ella y así comienza un viaje de reconexión y aprendizaje.

Arturo cuestionará varias convenciones y decisiones que ha tomado en su vida; mientras que Mariana buscará defender su individualidad a través de la danza, rompiendo con estigmas asociados al síndrome de Down. Pero de pronto todo se complica para que Mariana baile en el evento. ¿Podrá Arturo ayudarla a lograr su sueño?

Una historia que nos muestra que hay diferentes formas de ver el mundo, rompiendo así con los estereotipos asociados a las personas con síndrome de Down

“Esta película se ha convertido en una misión para los hermanos, ya que a través de ella envían un mensaje potente para dar visibilidad al síndrome de Down, mostrando que al final todos somos personas, con problemas, necesidades, cualidades y defectos. La inclusión es fundamental en nuestra sociedad y la empatía permite que seamos mejores personas, comunidad, país y mundo” mencionó el director del filme.

El 21 de marzo es el Día Mundial del síndrome de Down.

“Yo tengo discapacidad, pero aún así tengo gustos, tengo metas y soy feliz. Me gusta mucho bailar y actuar, porque saco las emociones que tengo dentro, expreso lo que tengo en mi corazón porque todos tenemos derecho a vivir una vida plena con inclusión educativa, laboral y social sin restricciones”, dijo Mónica Arce durante la charla.

Moni es la inspiración, motivación y corazón de esta historia. “Yo como su hermano siempre he mantenido que el hecho de que Moni llegara a nuestra familia ha sido la bendición más grande. Su forma de ver la vida, sensibilidad, amor, y perseverancia han sido mi mayor ejemplo de vida. Y claro, qué decir de su contagiosa sonrisa y esos abrazos que sanan el alma.

Cuando estábamos en el set, como dice Moni, había que repetir mucho. De repente, el equipo y los otros actores me decían: “Ya, ¿no? Estás presionando mucho a Mónica”. Y yo les pedía que me esperaran un poco, hacíamos dos escenas más y el resultado era otra cosa. Lo que me encanta de este proyecto es que el objetivo inicia desde la producción, ya empezó a cambiar ciertas perspectivas. ¿Por qué no voy a exigir a Moni como lo haría con otra actriz? Puede que tarde un poco más que algunas personas, y menos que otras, pero esa exigencia está ahí precisamente porque creo en ella y sabía que lo iba a lograr”, me comenta orgulloso Juan Arce.

Desde hace tiempo, Moni ha tenido dos sueños claros: ser bailarina de ballet y ser actriz.

“Quiero darte las gracias, Juan, por ser un maestro para mí; ésta es mi primera vez y cuando hice las escenas fue un director duro, me decía: ¡Tú puedes hacerlo! Y cuando una persona te exige es porque te quiere y quiere que lo hagas bien, y por eso quiero decir gracias a ti, Juan, porque me has dado amor y muchísimas oportunidades. Te quiero mucho”, expresó Mónica.

“Yo quiero mostrar a la gente que tiene discapacidad igual que yo que pueden tener metas, sueños, que ellos pueden llegar ahí. Que la gente que quiere ser actriz puede hacer cosas, puede ser actriz, cantante, ¡todo lo pueden hacer!”

Dirección: Juan Arce, Francisco Gallo / Producción: Juan Arce / Reparto: Gerardo Oñate, Mónica Arce Victoria, Elsy Jiménez Falcón / Guion: Juan Arce / Cinefotógrafia: Francisco Gallo / Ficción / Digital / 82 min. / México / Color / 2022

No se pierdan la película. Segurito se van a encontrar en alguno de los personajes… Ojalá sea de los buenos.

