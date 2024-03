Partidos para hoy jueves 14 de marzo; Concachampions, Europa League y más

SOY FÚTBOL

El jueves 14 de marzo se viene cargado de emociones futboleras con partidos de la Liga Expansión MX, Concachampions, Copa Argentina, Copa Libertadores, Europa Conference League y Europa League.

En la Liga Expansión MX, Atlético Morelia recibe al Cancún FC a las 19:05 horas por Vix Premium y TVC Deportes, mientras que Leones Negros UdeG se enfrenta a Toros Celaya a las 21:05 horas por Vix Premium, Vix Gratis y TVC Deportes.

En la Concachampions, Alajuelense busca sellar su pase a cuartos de final ante New England Revolutions a las 18:00 horas por FOX Sports Premium. Mientras que Rayados de Monterrey buscará remontar ante FC Cincinnati a las 20:15 horas por FOX Sports Premium.

La Copa Argentina también tiene acción con Talleres de Córdoba enfrentando a Agropecuario a las 14:30 horas por TyC Sports Internacional, y Rosario Central vs Douglas Haig a las 16:45 horas por el mismo canal.

En la Copa Libertadores, Nacional recibe a Always Ready a las 18:30 horas por Star+, ESPN y ESPN 2.

La Europa Conference League presenta una jornada llena de partidos: Fiorentina vs Maccabi Haifa, Viktoria Plzen vs Servette, Fenerbahce vs Saint Gilloise, PAOK FC vs GNK Dinamo Zagreb, Aston Villa vs Ajax, Club Brugge vs Molde, Lille vs Sturm Graz y Maccabi Tel Aviv vs Olympiacos.

En la Europa League, Villarreal se enfrenta al Olympique de Marsella a las 11:45 horas por ESPN 4, Star+ y ESPN 3. West Ham recibe al Freiburg a la misma hora por ESPN y Star+. Rangers FC se mide ante el Benfica a las 11:45 horas y Slavia Praha vs AC Milan a la misma hora (canales por confirmar).

Además, Bayer Leverkusen enfrenta al Qarabag FK a las 14:00 horas por ESPN y Star+, Liverpool vs Sparta Praha a la misma hora (canal por confirmar), Atlanta vs Sporting CP y Brighton vs AS Roma a las 14:00 horas (canales por confirmar).

Y para cerrar la jornada futbolística, la Liga 1 Perú presenta tres partidos: Alianza Atlético vs U César Vallejo a las 12:30 horas, Comerciantes vs Sport Huancayo a las 14:45 horas y Carlos A Mannucci vs Sports Boys A a las 18:00 horas por Fanatiz y GolTV Play.

Partidos para hoy jueves 14 de marzo; Concachampions, Europa League y más