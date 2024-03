Así salió Daniel Bisogno del hospital, aseguran que está muy débil

Excelsior

Este 8 de marzo, Pati Chapoy dio a conocer que finalmente Daniel Bisogno fue dado de alta tras haber sido hospitalizado el pasado 16 de febrero a causa de una infección en los pulmones que lo llevó a permanecer en terapia intensiva, lo cual causó preocupación entre sus seres queridos y su círculo cercano.

Luego de la emergencia de salud que vivió el conductor de “Ventaneando“, finalmente salió del hospital para continuar su recuperación en casa, la cual no será fácil, pues se dio a conocer que “El Muñeco” se encuentra débil, como era de esperarse tras haber vivido una infección pulmonar.

Fue el canal de YouTube “Kadri Paparazzi” donde se compartió un video en el que aparece el hermano de Daniel Bisogno en el hospital con motivo del alta del conductor, él fue quien al parecer, estaba arreglando todos los trámites para que pudiera salir del hospital.

Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, salieron por la puerta principal, mientras que el conductor lo hizo por el área de urgencias para evitar a los paparazzi. De igual modo, cabe destacar que Pati Chapoy, en compañía de su esposo, acudió esa misma tarde a visitar al conductor antes de que le dieran el alta.

Según lo poco que se puede ver, pues en el canal cuidaron las imágenes, las consideraron delicadas debido al estado de debilidad en el que se encuentra “El Muñeco“, pues tuvo que abandonar el nosocomio en silla de ruedas.

Entre Alex B y Cristina ayudaron al conductor a descender de la camioneta una vez que llegaron a su casa, y posteriormente, ambos lo ayudaron a caminar, por lo que vivió el conductor de “Ventaneando” en las recientes semanas, se espera que aún demore en regresar a trabajar, pues necesita recuperarse para evitar una recaída.

El martes 20 de febrero, Pati Chapoy dio a conocer que Daniel Bisogno estaba hospitalizado e intubado, esto se debió a una infección que tuvo en los pulmones, lo que llevó a que le realizaran una cirugía de pulmón, de la cual salió bien, pero tuvo que permanecer intubado algunos días más, asimismo, su hermano aclaró:

Determinaron los doctores que había que volverlo a intubar para no fatigarlo, para que no tuviera movimientos en falso, que pudiera lastimarse o desconectarse algo, prefirieron que estuviera tranquilo y ya, pero no fue realmente porque estuviera en una situación de vida o muerte, como lo han manejado”