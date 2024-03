Por elecciones y diferendos, AMLO descarta acudir a Cumbre de Líderes en Canadá

EXPANSIÓN

A unas semanas de que se realice la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente descartó acudir al encuentro con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau, ello luego de que surgieran algunas diferencias con Canadá y por el proceso electoral en Estados Unidos. “Es muy difícil que se lleve a cabo porque hay elecciones en Estados Unidos, las elecciones en México yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a para poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas comerciales en Canadá y con Estados Unidos”, comentó.

Hace unas semanas, el presidente López Obrador condicionó su asistencia a la también conocida como Cumbre de los tres amigos, si de Estados Unidos y Canadá no hay respeto hacia México. Esa postura surgió luego de la vinculación que se hizo de su nombre con presuntos miembros del crimen organizado publicada en reportajes de diarios estadounidenses y por la decisión de Canadá de pedir visa a mexicanos. “Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades, que, a diferencia de antes, fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales”, dijo el pasado 28 de febrero. Este viernes al ser consultado sobre si participará en la Cumbre a realizarse en Québec, prácticamente enterró la posibilidad y dejó a su sucesor la participación de México en el diálogo trilateral.

“México pues está en una situación muy favorable, está llegando mucha inversión extranjera, estadounidense, canadiense y de todo el mundo y están abiertas las puertas para la inversión extranjera. Entonces sí tenemos que mantener, cultivar buenas relaciones”, destacó.

Visa para mexicanos, una decisión unilateral

El presidente consideró que imponer una visa como requisito para que los mexicanos ingresen a Canadá fue una decisión unilateral del gobierno del primer ministro Justin Trudeau. “Desde luego fue una medida que tomó el gobierno de Canadá de manera unilateral.

Nosotros no estamos de acuerdo, ojalá y el gobierno termine por cambiar esa disposición el gobierno de Canadá, pero entendemos que es una decisión de un gobierno independiente, soberano de limitar la entrada básicamente a quienes utilizaban la figura del asilo para este entrar sin visa”, destacó. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores explicó que el detonante para que Canadá impusiera un visado a los mexicanos fue le número de solicitantes de asilo a ese país y el costo de mantenerlos en ese país. “Les dan todo y tardan dos o tres años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México, tienen que quedarse allá, ese fue un poco el detonante, lo que habíamos conversado, es que lo hiciéramos conjuntamente y por eso el presidente bien dice fue una medida unilateral”, indicó.