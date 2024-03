Fiscalía mexiquense da continuidad al caso de niña presuntamente violentada

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, continúa con los trabajos de atención a través de la Contraloría Interna para dar revisión al actuar de las jueces que han llevado el caso de una menor de edad presuntamente violentada sexualmente por uno de sus familiares.

En entrevista, Victoria Figueira, madre de la menor de cuatro años que presuntamente fue víctima de abuso por parte de su tío, destacó que ha mantenido reuniones con el Fiscal de Combate Anticorrupción, quien está brindando la atención y dando continuidad.

También, destacó el apoyo del Fiscal General que dijo, “está muy comprometido en llevar esto de la mejor manera y sigue haciéndose los compromisos que se van a investigar a las autoridades correspondientes, pues habrá consecuencias para las personas que están incumpliendo”.

En este sentido, señaló que se habla de irregularidades del Ministerio Público, así como titulares de la Fiscalía, quienes realizaron una manipulación de la carpeta donde quitaban cosas del proceso de custodia. “Hay mucha manipulación, hay muchas irregularidades, pero ya las van a investigar y yo creo en unas semanas, algo así, nos estarán dando informes de todo esto”, explicó.

Indicó que el recurso de la apelación se ingresó antier por parte de los asesores legales y solo espera que el tribunal de alzada le preste suma atención a todos los agravios que se incorporaron en esta apelación, en donde violaron los derechos de la menor, y se espera puedan dar una resolución lo antes posible.

Indicó que esta apelación puede tener tres efectos; la reposición, que se confirme el fallo o bien, que haya una revocación del mismo.

Informó que realizaron con el fiscal general una mesa de trabajo donde se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias, ya que no se encuentran limitados para hacer una investigación a fondo. De igual forma, destacó que mandaron a la Visitaduría para hacer las propias diligencias. “Es una situación que el señor fiscal está muy al pendiente de esto”, sostuvo.

El representante legal de la afectada, señaló que en esta manipulación hubo mal manejo de la custodia, que fue una situación que tendrá sus procesos y consecuencias penales, pero la parte del fallo del juez no tiene nada que ver con las pruebas o alteraciones, “porque al final de cuentas en la etapa intermedia es donde cada parte ofrece sus pruebas y todas las pruebas que nosotros estamos presentando fueron admitidas; entonces realmente esta situación no tiene nada que ver con el fallo o porque el juez simplemente no razonó con perspectiva de género, perspectiva de la niñez y todo lo que dijo la niña, parece como si nunca lo hubiera dicho”, explicó.

Victoria Figueira, manifestó que solo queda confiar en las autoridades para recibir justicia, ya que lo único que se está pidiendo es que se lleve el caso de manera imparcial, correcta y transparente, para que haya una revocación de sentencia. “Sería lo ideal porque al final el sujeto está suelto, es lo que estamos pidiendo, pero esperemos que todo salga favorable”, refirió.

Indicó que como víctimas tienen miedo e impotencia, ya que aseguran se encuentran en riesgo desde que se le otorgó un brazalete y porque viven muy cerca, sin embargo, han llegado hasta este punto porque las autoridades se están comprometiendo a actuar de la manera correcta.

Por lo cual, estará esperando los informes por parte de la Visitaduría, la Contraloría así como el Poder Judicial, sobre estos avances que han pedido para que analicen e investiguen el actuar de los jueces y esperar la apelación.

Por su parte, el Director general de enlace institucional, Policarpo Montes de Oca señaló que se trabaja para generar este vínculo y cercanía con mucha empatía y así poder tratar este tipo de situaciones.

Detalló que en este momento, por instrucciones del fiscal general, trabajan las áreas especializadas en estos temas como es el Órgano Interno de Control así como también la Visitaduría General cuyas titulares tienen una amplia trayectoria profesional e intachable, “que sin duda alguna van a revisar cada parte de la integración de las carpetas para dilucidar si en efecto hubo alguna responsabilidad por parte de los compañeros que se encargaron de integrar esta situación”, concluyó.