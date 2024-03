“Triple S” Feat. De La Ghetto y Jowell & Randy es el nuevo sencillo de J Balvin

Por Mino D’Blanc

“Triple S” es el nuevo sencillo de J Balvin, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas de streaming.

Es un tema en género reggaetón producido por Tainy y Subelo Neo con colaboraciones de De La Ghetto y Jowell & Randy.

El título de la canción es una abreviatura de “Suelta, Soltera Sin Nadie Que La Joda”, traducido libremente al inglés como “Single, Strong and Not to Be Messed With”.

Con este sencillo, Balvin celebra con los otros artistas la dura determinación y la resistencia inquebrantable de las mujeres empoderadas en todas partes.

El video oficial de “Triple S” se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de J Balvin. Fue dirigido por Patricia Alfonso y Chris Cabrera, producido por Eat My Shorts y filmado en la lujosa finca Chateau Artisan, ubicada en Miami, Florida y propiedad del renombrado arquitecto Charles Sieger. La trama retrata a una líder de la mafia y su séquito de secuaces de confianza. Los jefes de mafias rivales llegan a su lujosa mansión para una reunión mientras sus confidentes hombres llevan a cabo su plan maestro eliminando a la competencia envenenando sus bebidas, dándole paso a ella para para convertirse en la jefa.

Este año 2024 será trascendental para J Balvin quien hará su esperado regreso al escenario principal de Coachella y su gira internacional “Qué bueno volver a Verte” que comenzará en el entrante mes de abril y con la que se presentará en veinte ciudades europeas en países como Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Lituania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal e Inglaterra.