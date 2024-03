Karina Pérez y Humberto Aguilar inician campaña en las cholulas

-En el mismo evento, el exdirigente estatal del PRI en Puebla inició su campaña por el Senado de la República.

Desde Puebla

Cuatlancingo, Pue. – En un acto emotivo realizado en el municipio de Cuautlancingo y acompañado de las militancias del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Aguilar Coronado “El Tigre” arrancó su campaña por la diputación federal del Distrito 10 Federal de Puebla.

Acompañado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Morena Cárdenas, el candidato al Senado de la República, Néstor Camarillo Medina, candidatos del tricolor a diputaciones federales, entre otros líderes priistas, “El Tigre” Aguilar agradeció el respaldo de la ciudadanía y recordó el reto que asumió hace tres años para recuperar este distrito federal.

“Hoy iniciamos una campaña más de triunfo no solamente para Cuautlancingo, no solamente para el Distrito 10, también para el estado de Puebla. Hace tres años, esta era zona Morena, y hubo hombres y mujeres que con talento, esfuerzo y trabajo que reconquistamos este Distrito. De los siete municipios, ganamos cinco de ellos”.

Humberto Aguilar recordó que desde antes de iniciar las campañas, él ya se encontraba arriba en las encuestas, derivado del buen trabajo realizado en la Cámara de Diputados donde le ha cumplido al distrito que representa.

“En 2018 este distrito se perdió por una votación de 2 a 1, nadie lo quería jugar, pero no se esperaban que El Tigre iba a dar un paso al frente y lo iba a ganar. Hoy las encuestas nos dan la ventaja antes de iniciar las campañas por eso estamos orgullosos del trabajo realizado en la Cámara de Diputados”.

“Yo El Tigre su amigo, le ha cumplido a Cuautlancingo, a San Andrés Cholula, a San Pedro Cholula, a San Gregorio Atzompa, a Coronango y a Juan C Bonilla, y ahora estoy aquí ante ustedes para pedirles el apoyo no para mí, para la coalición Fuerza y Corazón por México, en donde estamos los hombres y mujeres de bien que queremos que este país no se vaya por la borda”.

Por último, Aguilar Coronado hizo un llamado a la unidad a las militancias del PRI y PAN para apoyar a las y los candidatos de la coalición: “Yo los invito a dar un paso al frente por México, a jalar todos juntos unidos en la misma dirección. Si esto es así, vamos juntos hasta la victoria”.

KARINA PÉREZ TAMBIÉN INICIÓ CAMPAÑA

La candidata a diputada federal por el distrito 10, la C. Karina Pérez Popoca, realizará su arranque de campaña el próximo domingo 3 de marzo a las 17:00 hrs. en la Parque Soria, donde emprenderá su trabajo político en los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Jerónimo Tecuanipan y San Gregorio Atzompa que conforman el distrito, así lo informó presentación de estructura de campaña.

Asimismo, en su arranque de campaña Karina Pérez emprenderá su trabajo político para recorrer los municipios que conforman el distrito.

En estos recorridos, la candidata expondrá sus propuestas legislativas enfocadas en impulsar el desarrollo económico y social de la zona.

También hará un llamado a respaldar el proyecto de transformación de MORENA.

Karina Pérez manifestó igualmente su apoyo a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, e invitará a la ciudadanía de la región a sumarse a este proyecto de nación.

Finalmente afirmó: “Invito a todas y todos los ciudadanos del distrito 10 a que me acompañen en estas caminatas para escuchar de viva voz sus necesidades”.

El equipo de campaña acompañará a la candidata en sus recorridos por los municipios durante la siguiente semana.