Satélite muestra cenizas extendiéndose a kilómetros del volcán Popocatépetl de México

CIUDAD DE NMÉXICO.-El volcán Popocatépetl en México se mantiene en alerta amarilla este jueves, 29 de febrero, mientras continúa emitiendo gases y ceniza a la atmósfera.

Las imágenes de satélite, difundidas por el Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera (CIRA), revelan varias erupciones del volcán Popocatépetl en México durante los últimos días.

Las autoridades mexicanas han solicitado al público que evite escalar el volcán y permanezca a una distancia de 12 kilómetros (7.5 millas) del cráter durante las erupciones.

Over the last couple of days, the Popocatépetl volcano in Mexico erupted several times, spewing ash and sulfur dioxide into the atmosphere. pic.twitter.com/ja4x8ZHKjc

— CIRA (@CIRA_CSU) February 29, 2024