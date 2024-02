Francisco Gabriel platica sobre “Envidia”, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc

Francisco Gabriel está promocionando “Envidia”, su nuevo sencillo. Fue producido y dirigido por el experimentado y talentoso Juan Luis Repetto y es un cover de Joan Sebastian.

Platicamos con Francisco Gabriel, gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera.

MD’B: ¿Por qué te pusiste Francisco Gabriel?

FG: Este es mi nombre de pila y decidí tomarlo porque me gusta cómo suena desde siempre. Siento que ha tenido bastante fuerza desde que nací, entonces este es mi nombre y es el que uso como nombre artístico. Gabriel es mi nombre también, no apellido.

MD’B: Platícanos de “Envidia”.

FG: Es una canción con banda dentro del género regional mexicano. Es autoría de Joan Sebastian y la produjo Juan Luis Repetto, quien fue uno de los productores de él.

MD’B: ¿Por qué ahora te inclinaste por la banda cuando vienes de la música del mariachi?

FG: Mi intención es regresar a la música de mariachi; de hecho, tenemos en puerta colaboraciones. Quiero hacer una colaboración con Natalia Jiménez, con Majo Aguilar, con Ana Bárbara. Obviamente la banda trae una aceptación distinta por la gente y fue estrategia el asunto de cantar con la banda. Sin embargo, vamos a hacer fusiones. De hecho, esta banda que hizo Juan Luis Repetto está fusionada con los instrumentos de la banda y con instrumentos del mariachi también, hasta violines.

MD’B: ¿Él fue el que te propuso que fuera con banda o tú lo decidiste?

FG: Como productor él me propuso y obviamente tomamos la decisión en conjunto.

MD’B: Platícanos del video de “Envidia”.

FG: Lo pueden encontrar en YouTube. Lo dirigió Siddartha Pardo, un joven productor de videos muy talentoso. Fue grabado en un hotel de Reforma en la Ciudad de México. Todos contribuimos en la historia; de hecho hay una imagen en donde me clonan. De alguna manera la producción la realizó Siddartha, pero fue una idea que desarrollamos en conjunto mi equipo y yo. Básicamente es como un multiverso, o sea es el mismo cantante y es el protagonista de la historia que le está cantando a una chica que está en un bar y llega al mismo lugar el alter ego del cantante con el alter ego de la chica y de alguna manera se involucran sentimentalmente unos con otros, pero a final de cuentas básicamente son los mismos protagonistas.

MD’B: ¿Qué es lo que te diferencia de todos los demás artistas de tu género?

FG: La voz. Obviamente mucha gente tiene sus estilos, pero mi estilo siento que es bastante diferente. Mi origen fue la música con mariachi, por ende desarrollé un estilo distinto al de los cantantes de banda.

MD’B: ¿Cuál es tu tesitura vocal?

FG: Soy barítono con alcances de tenor.

MD’B: ¿Qué debe tener una canción para que la interpretes?

FG: Primero que nada siento que debe conectar con el intérprete, siento que me debe de gustar. Por supuesto me gustan mucho las canciones de amor, manejo temas de desamor. Trato como de enfocarme en esos temas abordándolos desde una perspectiva universal, como todo artista. Siento que las canciones que conectan con el intérprete son las que más entran dentro del gusto de la gente.

MD’B: Has grabado canciones de muchos compositores. ¿Cómo llegan a tu vida?

FG: He estado buscando compositores, me he relacionado con algunos directamente y algunas de las canciones que tengo que son nuevas las he buscado por mi cuenta. “Envidia” es un cover, pero en sí las siguientes canciones sí fueron de autores que yo contacté directamente.

MD’B: ¿Qué es lo que no cantarías?

FG: Todos esos temas bélicos y esos temas que siento que no son en pro de la paz. Me gustan los temas más blancos.

MD’B: ¿Ya tienes disco o estás preparando un disco?

FG: Ahorita son formatos digitales los que estamos manejando en todas las plataformas. Para el disco tenemos cuatro temas listos y estamos produciendo los otros.

MD’B: ¿Cuál es el siguiente tema que vas a lanzar?

FG: Se llama “Moderna costumbre” y es del compositor Otto Ramírez y las iremos adelantando el asunto de la primicia. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento de dicha canción; ahorita estamos de lleno promocionando “Envidia”.

MD’B: ¿Ya estás haciendo shows?

FG: Estamos en fase de promoción. Todavía no tenemos alguna fecha agendada, ni nada de esto, pero sí estamos trabajando con el director musical y el equipo para ofrecer un buen show.

MD’B: ¿Has pensado en actuar también?

FG: (ríe) Esta es como una incógnita que tenemos por ahí. Obviamente el asunto de la actuación requiere su debida preparación; no me cierro, pero ahorita estoy enfocado en el lanzamiento de mi música, dándola a conocer y obviamente espero la aceptación de la gente. De verdad que esto va a ser un éxito porque estamos respaldado por un muy buen equipo.

MD’B: ¿Qué más viene en el año para ti?

FG: Ahorita vamos a hacer una fase de promoción aquí en México y estamos por hacer también una promoción en Estados Unidos.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

FG: Agradecer a la gente. Que me sigan en todas mis redes sociales; estoy como Francisco Gabriel Oficial en todas.

-Para conocer más de Francisco Gabriel:

Nacido en la Ciudad de México en diciembre de 1987. Es hijo de Martin, un apasionado ranchero de Sonora, y Lupita Rivera, una mujer capitalina.

Desde pequeño dejó claro su amor por la música ranchera, un legado que se gestó entre las notas de Pedro Infante, Antonio Aguilar, Joan Sebastian y Vicente Fernández, guiado por la influencia directa de su padre.

Con sueños divididos entre las alturas como piloto aviador agrícola, inspirado por su abuelo, y el deseo de ser cantante, como su padre, Francisco encontró su destino a los 13 años al participar en su primer concurso de canto a nivel nacional en escuelas secundarias públicas. Desde entonces, dedicó su vida por completo a la música ranchera.

Su viaje musical se desarrolló en Cancún, Quintana Roo, en donde se unió a una asociación de charros bajo la tutela de su padrino don Arturo Rentería. Absorbiendo la autenticidad de la charrería tradición y cultura, inició sus primeras presentaciones a caballo, mientras su padre le impartía lecciones fundamentales en diversos eventos culturales, convenciones internacionales, charreadas, ferias y teatros del pueblo.

Simultáneamente, se destacó como formador de líderes y director del coro de jóvenes en la iglesia, consolidando su compromiso con la comunidad y la música como un medio de unión.

Su incansable búsqueda por la autenticidad lo llevó a explorar nuevos horizontes artísticos, buscando compositores para interpretar canciones originales. Su música no solo refleja sus raíces, sino que también actúa como un puente entre lo antiguo y lo nuevo, preservando la esencia mexicana en cada acorde y letra.

Francisco Gabriel más que un intérprete, es un emocionólogo musical que a través de su arte busca conectar el mundo sutil con lo terrenal y preservar la riqueza cultural de México para las generaciones venideras.