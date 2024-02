Fernando Morales Martínez y MC, en su propio carril

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

¿De veras Alito Moreno, Marko Cortés, Néstor Camarillo o Augusta Valentina creen que alguien, en su sano juicio, quiera compartir y/o apoyar los compadrazgos, contradicciones, nepotismo, divisiones, abusos y demás taras que han demostrado desde hace tiempo?

¿Realmente los dirigentes nacionales y estatales del PRI-PAN-PRD esperan que los actores políticos y sociales ajenos a ellos y a la 4T no se den cuenta de que se autootorgan candidaturas, tienen conflictos gravísimos y que, en muchos casos, demuestran que saben que van a perder y por eso se agandallan las plurinominales?: No, no entienden: PRI y PAN colocan como futuros diputados federales y senadores plurinominales a su burocracia dorada

Estas preguntas son más que pertinentes, debido a que el Frente Amplio por México (FAM) insistió mucho a Dante Delgado, Fernando Morales y demás representantes de MC para que se unieran a ellos, con el argumento de enfrentar a Morena y la 4T. Inclusive, cuando Alito Moreno y Marko Cortés fracasaron en su lacrimoso chantaje político, acusaron a Movimiento Ciudadano de “palero” presidencial.

Lo cierto es que la historia dio la razón a Dante Delgado y Fernando Morales en su negativa a formarse en el cabús del FAM, debido a que en los últimos días la oposición ha dado un lamentable espectáculo de divisiones, rupturas, hambre de plurinominales y falta de brújula: Video: Renuncian diputados del PRI a su bancada y dejan a Néstor Camarillo solito

¿QUIÉN EN SU SANO JUICIO QUERRÍA COMO COMPAÑEROS DE CAMPAÑA A ALITO, MARKO O NÉSTOR?

Con dos gubernaturas en sus siglas (tiene la misma cantidad que el PRI, pero gobiernan a más ciudadanos) y pese a los problemas en la designación de su candidato presidencial, desde el principio los dirigentes de Movimiento Ciudadano dejaron clara la intención de seguir su propio carril en la elección concurrente de este año; es decir, nada de coaliciones con la 4T, pero tampoco con la oposición: Marcelo Ebrard no se irá de Morena y Movimiento Ciudadano no se sumará al Frente Amplio

Los representantes del FAM no pueden decirse víctimas de MC, tampoco llamarse engañados, ya que Dante Delgado y Fernando Morales NUNCA generaron expectativa alguna de unirse a ellos: “Pues si somos tan pendejos, tan chiquitos, ¿para qué nos quieren?”: Fernando Morales

Tampoco tienen argumentos reales para llamarles “paleros o comparsas”, debido a que en múltiples ocasiones los diputados locales, federales y senadores de Movimiento Ciudadano votaron contra las propuestas del presidente López Obrador y fueron el factor de peso para que no se concretaran.

Además, ¿con qué cara Alito Moreno y Marko Cortés señalan a alguien de “palero”, después de que ellos fueron LOS PRIMEROS en sumarse al proyecto presidencial de la reforma a las pensiones: Se suman PAN y PRD para avalar reforma a pensiones

¡Par de caraduras, quien no los conozca que los compre!.

ROGELIO LÓPEZ ANGULO CONFUNDIÓ CARNAVAL CON BACANAL EN HUAUCHINANGO

Si usted vive en Huauchinango, lo visita con cierta frecuencia o tiene algún contacto con el presidente municipal morenista –ex priísta, Rogelio López Angulo…¡cuide su cartera, no salga en la noche y, por lo que más quiera, regálele un diccionario a ese obscuro personaje!.

En su desvarío reeleccionista, López Angulo ya mandó al demonio no solamente a los huauchinanguenses, quienes desde el principio de su administración no le importaron demasiado, sino –incluso- al ayuntamiento, como lo demostró al permitir que la pasada fiesta del carnaval se convirtiera ¡en una verdadera bacanal!.

Lamentables, demoledoras imágenes de jóvenes y viejos ABSOLUTAMENTE AHOGADOS de borrachos proliferaron durante lo que debió ser un festejo familiar, turístico y tradicional, con alegría, sí, pero también orden y diversión SANA. Incluso, se registraron varios homicidios en esa fecha, aunque desde hace tiempo el edil y sus colaboradores claudicaron de su obligación de dar seguridad a la gente:Segunda ejecución del día en Huauchinango; asesinan a joven mujer

Presuntamente, los organizadores del carnaval lanzaron llamados a no alterar la paz y no dañar la imagen de este “Pueblo Mágico”, pero –lamentablemente- las fotografías demuestran que a los participantes y, en especial, al propio López Angulo les valió un SOBERANO CACAHUATE que la fiesta degenerara en una bacanal, que incluyó hasta asesinatos: Asesinaron en ataque directo a un hombre a la altura del Parque Escénico, Huauchinango