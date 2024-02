Encabezará “Tarzán” Aburto vs “Matador” Zaragoza cartel de LUX 040 en Ciudad de México

Staff/RG

Velada forma parte del Fight Week de la UFC en México

Como parte de las actividades oficiales del Fight Week de la UFC en México, el artemarcialista regiomontano Anuar “Tarzán” Aburto se medirá, el próximo viernes, ante el capitalino Raúl “Matador” Zaragoza, en la pelea estelar de LUX 040 presentada por Solidar y Préstamos Relámpago, que se llevará a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

En contienda de invictos, Aburto (6-0-0) buscará seguir con dicha etiqueta en el combate por las 170 libras ante Zaragoza (3-0-0), quien además de emular la condición de imbatido, intentará dar una buena imagen en la jaula de LUX Fight League.

El ganador de la contienda quedará a tiro de una chance por el título mundial de peso welter contra el recién coronado campeón, el tapatío, Alan “Tiburón Blanco” Domínguez.

“Me estuve preparando mucho físicamente, trabajando mi cardio y pues llegué antes a la Ciudad de México para que la altura no me sorprenda. La verdad es que estoy listo, ya me siento aclimatado y listo para competir”, reveló “Tarzán” Aburto.

“Mi rival es un joven igual que yo, aunque tengo más experiencia y aquí como siempre la amenaza se llama ‘Tarzán’ Aburto. Soy el mejor prospecto y es lo que voy a demostrar. Este es mi momento y mi oportunidad, no importa quien esté enfrente”, apuntó el peleador de 26 años de edad.

Por su parte, “Matador” Zaragoza recordó que cuenta con la experiencia necesaria para enfrentar a exponentes de la calidad y del del tamaño de Anuar.

“Es un muy buen peleador. Tiene un gran control de distancia y alcance. Pero ya me he enfrentado a personas así de altas, aunque sea en mi carrera amateur”, resaltó Raúl.

“Por ejemplo, me tocó hacerlo contra un chavo de Estonia, así de alto y con diez kilos más. Así que el tema de la distancia no se me hace algo imposible. Ya sé qué riesgos conllevan algunas cosas y qué riesgos otras, pero al haberme enfrentado ya a rivales así, sé cómo va a ser la jugada de Anuar”, confió el joven capitalino.

En tanto, en el choque coestelar de la velada, el invicto venezolano Mauricio “The Hammer” Alfonso (7-0-0) medirá fuerzas ante el nicaragüense David “Tigre” Pérez (5-3-0), en combate válido por las 128 libras.

Asimismo, el chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez (6-1-0) peleará ante el sonorense Yahir “Venom” Ramírez (4-4-0), en combate por el peso mosca.

Lo propio harán el mexiquense César “Demoledor” Vázquez (8-2-0) frente al capitalino Luis Quintana (6-2-0), en categoría de las 125 libras.

Por otra parte, el peso welter, el experimentado peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) oriundo de la Ciudad de México, Antonio Suárez (13-9-0) desafiará al costarricense Josué Bojorge (6-1-0), en la categoría welter.

Y en el choque que abrirá la cartelera principal, que iniciará en punto de las 20:00 horas, la capitalina Linda “La Muerte” Martell hará su debut profesional ante su coterránea Yazmín “Niña Árbol” Nájera (2-1-0), en contienda por el peso paja.

Dicha cartelera será transmitida en vivo a nivel mundial por la señal de UFC Fight Pass en idioma español e inglés a partir de las 20 horas, el próximo 23 de febrero desde el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.