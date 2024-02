5 tendencias que marcarán al sector financiero

Staff/RG

El uso de nuevas herramientas tecnológicas serán clave para combatir grandes retos como la inclusión financiera.

Una mayor colaboración entre bancos y fintech contribuirá a brindar productos más adecuados a las nuevas necesidades de los usuarios.

Ante un 2024 complejo para la banca, Círculo de Crédito habla sobre las 5 tendencias que marcarán a este sector.

En un panorama tan competitivo, la necesidad de innovar y la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades de los usuarios son parte de las tendencias que marcarán al sector financiero en el 2024; donde a través del uso de nuevas herramientas tecnológicas las empresas buscarán adaptar sus modelos de negocio para atraer a un mayor número de clientes.

“Las tendencias apuntan a que durante el 2024 tanto las instituciones financieras como los otorgantes de crédito aprovecharán el uso de herramientas tecnológicas para consolidar temas como la inclusión financiera”, indica Elizabeth Moncada, Head non banking financial institutions de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia.

De acuerdo con Círculo de Crédito en este 2024 se estima un mayor trabajo de colaboración entre diversos jugadores del ecosistema financiero, a fin de ingresar a nuevos nichos de mercado y brindar productos innovadores, tomando en consideración 5 tendencias para el sector:

Web scraping

El proceso de extracción de contenidos y datos de sitios web mediante software será una tendencia que utilizarán las empresas para la recopilación de datos de los clientes a fin de brindarles productos más personalizados.

“El web scraping es una herramienta extremadamente útil para obtener datos online, porque en algunos casos incluye la investigación de mercado, la comparación de precios, la supervisión de contenidos, entre otros usos, lo cual confirma que es una práctica que va a sacar adelante nuevos modelos de negocio de datos abiertos en el país”, puntualiza Moncada.

Uso de IA para la Hiper-personalización

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una mera promesa para convertirse en una realidad palpable en el sector financiero. En 2024, presenciaremos un avance significativo en su aplicación para brindar productos y servicios financieros adaptados a las necesidades individuales de los clientes hasta la creación de carteras de inversión personalizadas.

“La hiper-personalización no solo mejorará la experiencia del usuario, sino que también fortalecerá la lealtad de los clientes. Además, ejemplos como los asistentes virtuales alimentados por IA, capaces de comprender el contexto y las preferencias del usuario, se convertirán en herramientas comunes en las aplicaciones financieras, ofreciendo sugerencias y recomendaciones personalizadas”, precisa el Head non banking financial institutions de Círculo de Crédito.

Herramientas para mejorar la seguridad

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las transacciones financieras se realizan de manera electrónica y los datos se almacenan en la nube, la seguridad cibernética emerge como una prioridad inquebrantable para las instituciones financieras. Para el 2024, la proliferación de amenazas digitales obligará a las entidades a reforzar sus medidas de seguridad.

La adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático serán esenciales para anticipar y contrarrestar las amenazas cibernéticas. La colaboración entre las instituciones financieras y las autoridades es crucial para establecer estándares de seguridad robustos y compartir información sobre posibles amenazas.

Sistemas de pago de próxima generación

e estima que los métodos de pago experimentarán una revolución en 2024, con el surgimiento de ecosistemas integrarán diversas formas de pago, desde transferencias convencionales hasta métodos de pago sin contacto, creando así una experiencia de usuario fluida y sin fricciones.

La interoperabilidad entre los diferentes métodos de pago será clave, permitiendo a los usuarios moverse sin problemas entre el dinero tradicional y las nuevas formas de valor.

Mayor colaboración entre fintechs y bancos

Las fintechs, ágiles y centradas en la innovación, ofrecerán a los bancos tradicionales la oportunidad de integrar tecnologías disruptivas en sus operaciones, acelerando la transformación digital y generando una base de clientes más amplia.

Esta colaboración no se limitará solo a la tecnología; veremos alianzas estratégicas para crear productos y servicios conjuntos que aprovechen lo mejor de ambos mundos: la innovación de las fintechs y la estabilidad de los bancos establecidos.

Mejorar la experiencia del usuario

En un panorama financiero cada vez más competitivo, la experiencia del usuario se convertirá en una clave diferenciadora en 2024. Las instituciones financieras no solo se centrarán en la eficiencia de las transacciones, sino que también buscarán mejorar cada punto de contacto con el cliente.

La implementación de interfaces de usuario intuitivas, la simplificación de los procesos y la atención personalizada serán elementos fundamentales para elevar la experiencia del usuario.

“En resumen, la inteligencia artificial, desempeñará un papel crucial al anticipar las necesidades del usuario y ofrecer soluciones proactivas. La incorporación de tecnologías como la realidad virtual en la banca digital proporcionará experiencias más atractivas para los clientes”, concluye Elizabeth Moncada.