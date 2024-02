El 35% de los mexicanos deciden viajar en pareja durante San Valentín

PRNewswire

En México la celebración de San Valentín ha adquirido una relevancia significativa, con el 63% de la población participando activamente en las festividades. Este día, que ocupa el tercer lugar en búsquedas más populares entre los mexicanos, se ha convertido en una ocasión especial para compartir momentos especiales en pareja.

Según un análisis exhaustivo del comportamiento de los usuarios de Despegar, empresa de viajes líder en Latinoamérica, se revela que alrededor del 35% de las personas optan por elegir destinos románticos para viajar, destacando tanto las idílicas playas nacionales como las emblemáticas ciudades internacionales, entre las que figuran destinos como Nueva York, Las Vegas o Madrid. Esta preferencia por destinos cautivadores subraya la importancia que se otorga a la celebración de San Valentín como una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos en un entorno especial y memorable.

1. Cancún, México Iberostar y el encanto sustentable: Cancún, el destino más visitado por mexicanos en 2023 de acuerdo a un estudio de Despegar, se presenta como un escenario inolvidable para parejas en este 2024. Iberostar, reconocido por sus esfuerzos en turismo responsable, ofrece no solo lujo y diseño, sino también un compromiso tangible con la conservación marina y la reducción de la huella de carbono. Coral Level at Iberostar Selection Cancún, un oasis exclusivo y sostenible, te llevará a experimentar la máxima expresión del lujo y la conciencia ambiental.

2. Isla Mujeres, Quintana Roo Hyatt Inclusive Collection y la exclusividad responsable: En Isla Mujeres, sumérgete en un momento inolvidable junto al mar con tu pareja en un hotel solo para adultos de la Colección Inclusiva de Hyatt. Además de experiencias de lujo, estos hoteles lideran en responsabilidad ambiental y social, desde la gestión eficiente de residuos hasta prácticas laborales justas. Degusta auténticos manjares culinarios mientras disfrutas de atenciones personalizadas en este rincón paradisíaco.

3. Las Vegas romance entre canales y espectáculos: Para parejas en busca de romance en Las Vegas, un paseo en góndola por el canal de The Venetian seguido de una cena en el restaurante Eiffel Tower ofrecen vistas impresionantes. Experimenta la magia de un espectáculo en los famosos teatros de la ciudad o disfruta de la excelencia culinaria en el restaurante Gordon Ramsay Hell ‘s Kitchen. Recuerda que Las Vegas es mucho más que luces brillantes; es el escenario perfecto para una experiencia inolvidable.

4. Nueva York, un romance en Central Park y Broadway: En la Gran Manzana, las parejas pueden disfrutar de un paseo romántico por Central Park y luego dejarse llevar por la magia de Broadway. Para una experiencia gastronómica única, el restaurante One if by Land, Two if by Sea, conocido por su ambiente íntimo y exquisita cocina, es una elección perfecta. Finaliza la velada con los famosos cupcakes de Magnolia Bakery para un toque dulce e inolvidable.

5. Madrid, de parques a tapas y un romance español: En la hermosa capital española, las parejas pueden comenzar su día con un paseo por el Parque del Retiro y una visita al majestuoso Palacio Real. La experiencia culinaria inolvidable se encuentra en el restaurante Sobrino de Botín, el más antiguo del mundo, famoso por su cochinillo asado. Completa tu experiencia con un paseo por el Mercado de San Miguel para degustar una variedad de tapas y vinos españoles.

“Haz de este Día de San Valentín una experiencia inolvidable al elegir uno de estos destinos románticos, compartiendo momentos especiales con tu pareja y creando recuerdos imborrables. Siempre considera viajar de forma responsable, asegurándote de cuidar todos los espacios que visites para evitar dejar una huella ambiental. Ofrecemos diferentes paquetes y promociones para poder visitar increíbles lugares en todo el mundo, logrando un viaje a la medida de cada viajero”, dijo Santiago Elijovich, Country Manager Mexico.

