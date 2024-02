Al alimón, Alito y AMLO lo consiguieron: Desaparecieron al PRI

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Lo confieso: Soy parte de la generación de mexicanos-periodistas que deseaba, ansiaba la extinción del PRI, al que consideraba –erróneamente, lo reconozco- el causante de todos los males del país.

Por lo mismo, aunque tengo varios conocidos-amigos priístas ¿lo serán todavía?, a veces en secreto y otras abiertamente festejaba sus derrotas, exhibía sus vicios, excesos, corruptelas e, incluso, aplaudía cuando algún cuadro destacado se salía del partido, denunciaba las taras del ex partidazo y le ganaba alguna elección,

Pero, al mismo tiempo, nunca pensé que vería el exterminio, la desaparición del PRI. Mucho menos después de que los ex presidentes de México panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, se cobijaron, se dejaron seducir por el tricolor, reprodujeron sus “formas” y hasta se montaron en los vicios, como la corrupción, pobreza, simulación, etc:Felipe Calderón se defiende y niega haber privilegiado al Cártel del Pacífico

Pensé que el llamado “partidazo” era como la materia; es decir, que no se creaba ni se destruía, sino que solamente se transformaba y, en ocasiones extremas, se reproducía en otros, como el PAN, PRD y Morena. Desde luego que esto último pasa todavía, como lo demuestran TODOS los ex priístas que renuncian para pasarse a la 4T envueltos en Morena, PT o el PVEM: Confirma Natale Uranga que Estefan Chidiac si será candidato de la 4T a diputado federal

PRI YA SE CONVIRTIÓ EN EL PPS, PARM Y DEMÁS PARTIDOS SATÉLITES

Incluso, en agosto del 2022, entrevisté a un ex presidente municipal, ex diputado local y ex delegado federal, siempre en el PRI, Humberto Aguilar Viveros, quien advirtió que, si Alito Moreno se mantenía al frente del partido, lo convertiría en “satélite”; es decir, pseudo organismos políticos que reciben mucho dinero público, los dirigentes se reparten plurinominales y ocupan una silla en los órganos electorales, pero rara vez ganan elecciones, porque la gente no vota por ellos.

Así, desde hace año y medio, en este mismo espacio se advirtió que Alito Moreno convertiría al tricolor en una especie de Partidos Popular Socialista (PPS) o Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), que durante años subsistieron gracias a las trampas del sistema electoral mexicano, pero que carecían de representatividad REAL en la gente:PRI, en riesgo de convertirse en el PPS o el PARM de Morena o el PAN si Alito sigue al frente del partido

A finales del 2017, un año antes de que AMLO asumiera la presidencia de México, el PRI gobernaba 15 estados donde vivía el 48 por ciento del padrón electoral; es decir, ¡40.7 millones de personas!. Hoy lo hace en 2 entidades (Durango y Coahuila) que representan menos de 5 millones de habitantes: Alfredo del Mazo, Alito Moreno y el cascajo del PRI en 2024

Todavía en un tiempo no tan lejano, 2021, los priístas tenían bajo su poder a 27 millones de ciudadanos, pero las derrotas –o traiciones – en Estado de México y la gran mayoría de entidades del país confirman la probable desaparición, el exterminio del partido que gobernó México de manera ininterrumpida durante más de 72 años:

ALITO MORENO, NÉSTOR CAMARILLO Y DEMÁS GANDALLAS QUE SE REPARTEN LAS SOBRAS

En Puebla, el PRI no gana una elección desde el 2009, cuando el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres, presumió a nivel nacional un muy engañoso, ficticio “carro completo” en los comicios federales intermedios de ese año. A partir del 2010, prácticamente desapareció de la capital y principales ciudades de la entidad.

También en 2021, cuando Morena y la 4T perdieron de manera contundente Puebla capital, la zona conurbada y otros municipios importantes, quedó demostrado que el papel del PRI en la alianza con PAN y PRD fue de comparsa, bisagra, porque en la Angelópolis obtuvo apenas 45 mil 299 votos, prácticamente nada dentro del universo del padrón electoral de un millón de ciudadanos: Ariadna Ayala, Eduardo Rivera, Paola Angón, Lorenzo Rivera, Mundo Tlatehui…les sobraron las alianzas

Y para los comicios concurrentes de junio próximo, Alito Moreno, Néstor Camarillo y sus priísmos nacional y estatal, respectivamente, se volvieron todavía menos importantes, mucho menos apetecibles para sus aliados, con las renuncias en masa de CASI TODA su fracción parlamentaria y dos de los alcaldes de municipios influyentes que todavía gobernaba el tricolor, Xicotepec y Zacatlán: Video desde Puebla: Se van del PRI presidentes municipales de Xicotepec, Zacatlán

¿Y quién puede culpar a los tránsfugas del PRI?, cuando Alito Moreno, Néstor Camarillo, Rubén Moreira y demás se agandallan las plurinominales, rompen acuerdos y se reparten las SOBRAS del poder:No, no entienden: PRI y PAN colocan como futuros diputados federales y senadores plurinominales a su burocracia dorada

Así que todo apunta a que es solo cuestión de tiempo para convertirnos en testigos de la REAL desaparición del PRI gracias a la operación al alimón de AMLO, Alito Moreno, Néstor Camarillo, Manlio Fabio Beltrones y demás: Video: Renuncian diputados del PRI a su bancada y dejan a Néstor Camarillo solito