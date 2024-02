¿Compras condones? 18 a 35 años, el rango de edad que más los adquiere

Staff/RG

La edad más común para la compra de preservativos oscila entre los 18 y 35 años, abarcando el 60% de los consumidores.

Trojan se suma a la conmemoración del Día del Condón este 13 de febrero donde se reconoce su participación en la salud pública.

A pesar de los desafíos y estigmas que ha enfrentado a lo largo de la historia, el condón ha experimentado una evolución significativa que aún busca su aceptación generalizada como algo crucial para la salud sexual, pues se ha ganado un lugar como poderoso aliado en la planificación familiar, así como una herramienta indispensable para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Cada 13 de febrero se celebra el Día del Condón para reconocer su participación en la salud pública y hacer un llamado a la población con el objetivo de fomentar su uso. Adicional a lo anterior, Trojan ha desarrollado tecnología para que actualmente el condón sea considerado como un elemento que eleva las sensaciones, abraza la seguridad y suma un toque de diversión durante el trojaneo.

Con el Día del Amor y la Amistad a la vuelta de la esquina es esencial romper estigmas y prejuicios alrededor de su uso, pues a pesar de que en esta fecha se registra la mayor cantidad de ventas ascendiendo entre un 15 y un 30 por ciento1, algunas personas se niegan a utilizarlo basados en prejuicios como la pérdida de sensibilidad durante las relaciones sexuales.

En una reciente encuesta elaborada por condones Trojan en colaboración con GDV Group, se logró identificar que la franja de edad más común para la compra de preservativos oscila entre los 18 y 35 años, abarcando el 60% de los consumidores.

“Las tecnologías digitales han sido clave para concientizar sobre el uso del condón al permitir acceso a información educativa, ofrecer campañas de sensibilización y crear espacios de discusión abierta sobre salud sexual. En Trojan, nos ayudamos de estas plataformas para destacar que los condones van más allá de la seguridad, pues son esenciales para mejorar el placer y fortalecer la conexión en la pareja”, comentó Rodolfo Rodríguez, Sexual Health Manager de Trojan México

La Organización Mundial de la Salud reconoce a los condones como un instrumento esencial y eficaz de los programas de prevención de la infección por el VIH, otras ITS y los embarazos no planeados.

El uso del preservativo ha sido un medio fundamental para reducir la transmisión del VIH a nivel mundial y se estima que cada año se evitan más de 300 millones de embarazos imprevistos mediante el uso de anticonceptivos.

“Aunque aún persisten prejuicios acerca del condón, en Trojan nos esforzamos por desmentirlos. Contamos con los condones Piel Desnuda, nuestro condón más delgado para ofrecer una sensibilidad óptima, priorizando la seguridad y la protección. La efectividad de los condones Trojan alcanza el 99%, siendo el 1% restante responsabilidad de quienes los utilizan y la manera en que lo hacen. Nuestra gama de productos está diseñada para fomentar una vida sexual segura, saludable y divertida”, finalizó Rodríguez.

