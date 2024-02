AMLO vincula a periodista Tim Golden y Propublica con la DEA; descarta acciones legales por reportaje

EL UNIVERSAL

Al lanzarse otra vez contra el periodista Tim Golden y ProPublica por el reportaje sobre supuesto dinero del narco para su campaña de 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador los vinculó con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y con el gobierno estadounidense.

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador descartó presentar acciones legales y notas diplomáticas por la información publicada.

“Yo no voy a dejar de denunciarlos”, advirtió el presidente López Obrador al pedir pruebas.

“Y dicen: ‘Nos pidieron los de la DEA’; fíjense lo que dicen, ‘nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente’. Entonces, ¿Qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró la respuesta de ProPublica a la invitación que le hizo al periodista Golden para asistir a la mañanera.

“Hablaríamos con él como lo haríamos con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de la mañanera que él llama “¿Quién es quién en las mentiras?”, respondió el medio.