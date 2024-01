Mundo Tlatehui, el traidor por antonomasia

DEBATE

Se lo hizo a Miguel Ángel Huepa, también a Leo Paisano y Eduardo Rivera: Porque el presidente municipal panista de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, es el traidor por antonomasia, un político pequeño, sin palabra, que no cumple acuerdos y, por ende, cada vez está más solo.

Quizás por ello, ya no tiene el apoyo ni siquiera de la dirigente estatal del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera, quien hace tres propuso en el Comité Municipal del albiazul en San Andrés que una mujer, Lolis Gabino o Luana Amador, fueran candidatas a la alcaldía, pero que la decisión se tomara por encuestas.

Los porros panistas de Mundo Tlatehui ni siquiera dejaron que Augusta Valentina explicara su propuesta, sino que, incluso, tal vez hayan incurrido en violencia política de género, porque la amenazaron con que, si no se plegaba a las ambiciones del fallido edil, le tomarían las instalaciones estatales del partido, como en su momento le hicieron a Genoveva Huerta: Mundo Tlatehui, Francisco Fraile, Omar Coyopol, Raymundo Cuautli y Karina Pérez…el PAN se pulveriza en San Andrés Cholula

Lo importante del caso es que, en la contienda por la dirigencia estatal del PAN, cuando Genoveva Huerta quiso reelegirse, Tlatehui Percino fue uno de los que apoyaron a Augusta, quien –al parecer- ya asumió que con el actual edil su partido camina a la derrota, porque –incluso en encuestas del propio munícipe- se encuentra 10 puntos abajo de Karina Pérez Popoca: Video desde Puebla: Ediles electos de Puebla y San Andrés Cholula apoyan a Augusta Valentina para la dirigencia estatal del PAN

UNA VIDA POLÍTICA DE TRAICIONES

Hasta en el interior del equipo del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se tiene recelo, desconfianza hacia su homólogo sanandreseño, porque se sabe de sus reuniones privadas con Genoveva Huerta, antes de que el virtual precandidato del FAM al gobierno de Puebla lograra un reencuentro con la ex lideresa del partido, quien se ha convertido en una asistente habitual a los eventos del edil capitalino: Eduardo Rivera entrega red pluvial renovada en Hueyotlipan

Además, en el PAN y los políticos sanandreseños no olvidan que, en 2018, cuando el entonces edil, Leoncio Paisano Arias, se encaprichó en postular a Mundo Tlaehui como sucesor, le tocó operar el proceso interno a otro ex munícipe, Miguel Huepa, quien creía que había logrado unir a los grupos y armar una buena planilla.

…Hasta que Tlatehui Percino desconoció los acuerdos, se negó a ser incluyente en el listado de regidores y, cuando Miguel Ángel Huepa le reclamó y recordó que había dado su palabra, con todo el cinismo del mundo contestó que se echaba para atrás y que no registraría a las personas que había dicho: Reprocha Miguel Ángel Huepa falta de diálogo de la dirigencia del PAN en San Andrés Cholula

Otro panista al que traicionó es su ex jefe, amigo y sostén, el ex presidente Leoncio Paisano, quien le reclamó porque, con toda la malicia del mundo, hizo que su síndica, Felisa Jaramillo Romero, ratificara las acusaciones con que el ex gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, lo metió a la cárcel: Ratifican denuncia contra Leo Paisano y 20 ex funcionarios más de San Andrés Cholula

PÉSIMO CANDIDATO…PEOR GOBERNANTE

Tlatehui Percino basa su ambición reeleccionista en la relación con Marko Cortés, porque su ayuntamiento se ha caracterizado por operaciones truculentas, inseguridad e inestabilidad administrativa. Pero no toma en cuenta que, quizás, a estas alturas el dirigente nacional panista ya sepa que el partido va a un desastre seguro…si ceden a los caprichos del actual alcalde y su grupo: Ayuntamiento de Mundo Tlatehui firma contrato por 41 mil 998 pesos…pero lo registra en la Plataforma Nacional de Transparencia ¡por más de 8 millones 600 mil pesos!

Hoy, entre los allegados al propio edil sanandreseño se habla de encuestas en que la precandidata morenista Karina Pérez Popoca tiene 40% de intención de voto y Tlatehui Percino apenas un presunto 30 por ciento. Así que, pese a ser el actual presidente, aparece detrás de la más fuerte contendiente de la 4T, quien, por cierto, en el 2021 le ganó tanto en la cabecera municipal como en las juntas auxiliares, ya que la “victoria” de Edmundo se basó –solo- en la reserva territorial.

3 años después, con varios escándalos de corrupción en sus espaldas, anarquía administrativa y una inseguridad galopante en San Andrés Cholula, ni los votos de la reserva territorial lo vuelven competitivo, rentable para el FAM, porque los ciudadanos están hartos de su edil: Habitantes de los pueblos originarios de San Andrés Cholula acusan a Mundo Tlatehui de favorecer a inmobiliarias