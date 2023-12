Precampañas son para escuchar al pueblo, no para agradar al candidato, enfatiza Armenta

Staff/RG

• Presidió el Primer Foro sobre Inclusión Efectiva, en reconocimiento de la diversidad y fuerza migrante.

“Si la autoridad no le tiene amor al pueblo, por lo menos debe respetarlo, como lo dice nuestro líder máximo de Morena, no podemos pensar que es una cosa, susceptible de manipulación, por eso es importante generar estrategias pensando en la gente, en cómo mejorar su situación económica, social, para eso son las precampañas y campañas, para escuchar al pueblo, no para agradar al candidato”, enfatizó Alejandro Armenta, precandidato a la gubernatura por la mega coalición integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México.

Al encabezar este foro, Alejandro Armenta proveniente de una familia de migrante indicó que “cuando se ama a Puebla nuestros intereses personales quedan de lado, los invito a soñar y creer que es posible pensar en grande, es posibles hacer política sin que sólo sea un slogan de campaña no mentir, no robar y no traicionar, sino que sea acción cotidiana para que los poblanos salgamos adelante”.

Ante miles de personas, entre maestros, integrantes de colectivos y representantes de diversos sectores, reunidas en el Centro Mexicano Libanés, el precandidato indicó que en la inclusión no hay lugar para la simulación “porque ya sabemos cuáles son los resultados de ello, así como en la unidad no hay complicidad, sino trabajo con dignidad, por eso están aquí mis compañeros y amigos Claudia Rivera, Julio Huerta, Paco Ramos en representación de Ignacio Mier, Lauro Sánchez en nombre de Olivia Salomón, Liz Sánchez del PT y el equipo de Rodrigo Abdala, porque con humildad los he llamado a hacer equipo”.

En este foro, Alejandro Armenta reiteró que es a través de la generosidad de hombres y mujeres que aman a Puebla como se logra la inclusión efectiva en la diversidad “nuestra Constitución marcar en el Artículo 1º que toda autoridad tiene la obligación de promover, ejercer, transmitir y en su caso defender, los derechos plenos de los ciudadanos y quiero que sepan que cumplir con este precepto es parte de esa inclusión de la que hablamos, porque todos somos iguales ante la ley”.

Luego de escuchar a los participantes en el primer Foro Inclusión Efectiva, quienes expusieron los retos y problemas que se enfrentan en el sector educativo, en la formación de las nuevas generaciones y el trabajo que se realiza a través de colectivos, Alejandro Armenta les afirmó que entiende claramente cada aspecto detallado “me inscribí al Doctorado para estar preparado para este momento, porque sabía que iba a llegar, me he especializado en un modelo de bioética social inspirado en el Humanismo Mexicano que nuestro máximo líder ha impulsado en el país, bandera que hoy enarbola la Doctora Claudia Sheinbaum”.

Indicó que estos foros son fundamentales para marcar la ruta y entender que “no se gobierna a corazonadas, el pueblo no tiene la culpa de improvisaciones, que no nos merecemos estados anímicos en el poder, sino autoridades con certezas del rumbo que tiene Puebla y México, por eso vamos con una mujer científica, formada en los mejores estándares académicos, la Doctora Claudia Sheinbaum que me emociona saber que será nuestra primera presidenta de la República”.

Finalmente, el precandidato a la gubernatura explicó que el concepto inclusivo endógeno, va desde lo local “porque así se hace patria, el municipalismo no se puede quedar en el bienestar de la cabecera, debe llegar a rancherías, juntas auxiliares, barrios, que es donde está el rostro de la pobreza y marginación; el rostro de la exclusión tiene rostro indígena, por eso tenemos que defender a nuestros hermanos, porque ellos no quieren concesiones, quieren respeto y hechos”.