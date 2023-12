Luis Manuel Ávila platica sobre el fin de la segunda temporada de “¿Tú crees?”

En la exitosa serie de comedia da vida a Fabián.

Por Mino D’Blanc

El experimentado y reconocido actor Luis Manuel Ávila platica sobre el final de la segunda temporada de la exitosa serie de comedia “Tú crees?” en la que da vida a Fabián.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa Univisión, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Terminó este domingo 17 de diciembre la segunda temporada de “¿Tú crees?”

LMA: Sí. La verdad la estamos pasando muy bien con estos últimos capítulos. Empezamos ya hace algunas semanas y esta segunda temporada ha sido mucho mejor recibida que la primera; en la primera nos fue muy bien y en esta nos fue súper, súper bien.

MD’B: Para ti, ¿cuál fue la cereza en el pastel para que fuera una mejor temporada y que tuviera mayor aceptación por parte del público?

LMA: Yo creo que fue que justamente que la historia avanza y que tuvo esas partes un poco más picantes para que la gente también se enganchara un poco más. También asignaron nuevos elementos; tenemos nuevas actrices, nuevos personajes también que se añaden a la familia. Creo que ha habido muchas buenas características para que esto fluyera mejor.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿qué es lo más complejo de Fabián, tu personaje?

LMA: Darle la parte musical a todo. Como Fabián hace cumbia sonidera, hacerle ese ritmo a todos los textos que hago y el poder darle esa cantinfleada que me ponen como característica. Yo creo que ha sido muy bonito el poder integrarla. Así se complica un poco, sobre todo cuando la letra y la música tienen una parte muy especial que se tiene que lograr y con Fabián lo hemos logrado, afortunadamente, y ha fluido todo muy bien.

MD’B: ¿Tenías que meterle algo de tu talento, de tu sentimiento a la cumbia que estabas haciendo, porque no cuadrara la canción?

LMA: Exacto, mi trabajo era justamente eso, que cuadrara, que tuviera ritmo, que tuviera lógica y que tuviera que ver con la escena que estábamos haciendo, entonces son elementos que hay que poder integrar y afortunadamente con la buena dirección de Sergio Sánchez “El Venado”, me dio la oportunidad de poder hacerlo y los escritores me ponían ahí las bases para poder desarrollar como siempre debe ser un trabajo en equipo.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu principal aportación a “¿Tú crees?” y por qué?

LMA: Básicamente diversión y frescura, y el divertirnos en escena para que la gente se divierta con nosotros. Entonces yo creo que eso estamos haciendo todos los que integramos “¿Tú crees?”, que nos la pasamos bien en el set para que la gente se la pase bien con nosotros y darle sus características al personaje para que le llegue al alma de la gente y nos vayamos identificando siempre con él. Me parece muy bonito el desarrollar un persona que no tenga nada que ver con Junior, nada que ver con Tomás Mora y otros personajes que he hecho, y que me den esa oportunidad en escena siempre lo agradezco.

MD’B: En estas dos temporadas, ¿qué le has aprendido a Fabián?

LMA: A divertirse, a siempre estar atento. Es una persona que está en servicio. Siempre que estamos ahí debemos estar listos para atender a la gente que llega con nosotros y que tengamos siempre esa sonrisa para recibir al cliente. Yo creo que eso es lo más difícil para la gente que se dedica a todo esto, a estar en contacto directo con ellos; aunque tenga un mal día, que no lo refleje en su trabajo o que si tiene un buen día, excelentísimo, tampoco exagere para que la gente quede con buen sabor de boca del espacio de uno y de su lugar, eso es muy de aprenderse de Fabián y que le ponga la música a todo, que él viva en un muy buen ritmo, eso también es muy rico el poder meterlo en un personaje como él.

MD’B: De todo lo que hace Fabián, ¿qué es lo que tú no harías?

LMA: Yo creo que ser tan distraído (ríe). En la vida no dejar pasar de largo tantas cosas; por ejemplo, la dueña de los almacenes está tan enamorada de él y él ni cuenta se da. Y a veces hace esas partes, de que se cierra demasiado en su universo propio y no abre los ojos o está buscando tantas cosas que tiene al alcance de la mano; imagínate que alguien como Ingrid Martz te sonría y tú no te das cuenta de eso, yo creo que esa parte distraída de Fabián sería un poco que la pudiera catalizar de manera diferente, pero si no, no sería tan cómico como sucede.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Daniela Luján?

LMA: Uy, yo creo que Dani es una de las actrices más contentas que tenemos; canta, baila, hace comedia, en otro tipo de géneros también se ha desarrollado muy bien. Ha hecho muchísimo teatro, tiene unas tablas increíbles. El personaje que ella también desarrollo está magistral. Ha sido bien rico también estar como en primera fila disfrutando su trabajo. Ha sido muy emocionante el poder compartir con ella esto.

MD’B: Para ti, ¿qué le aportas a Daniela Luján?

LMA: Mi aplauso como público a su trabajo.

MD’B: De estas dos temporadas de “¿Tú crees?”, ¿con cuál capítulo te quedas y por qué?

LMA: Con todos los capítulos hemos tenido ciertas características. Obviamente parece que en mi personaje los que más han funcionado ha sido en donde meto el “karne karne ha” o frases que hice en doblaje en la película “Dragon Ball” y que funcionaron muy bien esas partes; el que los directores me hayan permitido insertar esas características al personaje, la gente las ha recibido muy bien, pero yo creo que todos los capítulos han tenido su diversión, su emoción. Somos muchísimos actores en escena y a cada quien que nos den la oportunidad de un pequeño momento siempre hay que agradecérselo a los directores, a la producción y a la gente que está trabajando con nosotros.

MD’B: ¿Qué puede esperar el público del capítulo final que se trasmite este domingo? ¿Habrá alguna sorpresa?

LMA: En el primer capítulo nos cerraron el supermercado, tuvimos por ahí unos romances inconclusos, entonces en esta segunda temporada también tenemos varias características que la gente se va a quedar con la duda de qué va a seguir y ojalá que tengamos más temporadas para poder desarrollarlo con ellos. De lo que se van a quedar es con una comedia que como siempre lo hemos hecho, familiar y divertida con la que la gente pueda disfrutar su domingo y pasársela rico juntos.

MD’B: Con esta situación que me comentas, ¿han hablado de una tercera o más temporadas?

LMA: Sí; siempre son de esas sorpresas que no dependen mucho de nosotros, hay muchas vertientes con las que tenemos que estar tanto con la empresa, con la producción, con los actores, entonces ojalá que se vuelva dar esta unión de todos los talentos y las agendas y el espacio en televisión para que se pueda dar esta tercera temporada. Aun no nos han dicho, pero hemos tenido mejores números que en la primera temporada, entonces esto va creciendo y ojalá que eso lo podamos redondear en una tercera y en una cuarta temporada.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este domingo 17 de diciembre el final de esta segunda temporada de “¿Tú crees?”?

LMA: La pueden ver a las 6:30 de la tarde; es bien fácil prender su televisión y juntarse en familia. Yo creo que eso es lo más complicado en estos tiempos; afortunadamente tenemos la posibilidad de tener un producto con el que todos se puedan divertir en estos tiempos en que el niño está con su celular, la mamá está con su iPad, el papá esta haciendo otras cosas; entonces el que se puedan juntar todos a ver televisión, que tengan ese momento familiar, yo creo que es lo más rescatable que podemos ofrecerle a la gente con estos tres capítulos y son, como digo anteriormente, a partir de las 6:30 de la tarde, este domingo se la pueden pasar muy bien en familia. Es domingo de finales; termina el fútbol mexicano, termina “La máscara” y nosotros no nos podemos quedar atrás de ofrecerle algo bonito y divertido a la gente para que a partir de ahí pasen un rico domingo.

MD’B: ¿Cómo cierras el año y cómo viene el 2024, Luis Manuel?

LMA: Trabajando; afortunadamente tengo la posibilidad de estar haciendo presentaciones en vivo, mientras tenemos la televisión. Puedo dedicarme a hacer shows en vivo tanto en teatro como en presentaciones de convenciones de doblaje. El próximo año espero tener preparadas algunas cosas ya para poder seguir ofreciendo a la gente en vivo en teatro, en televisión y gracias también que la vida nos permite esa parte de poder desarrollarnos en diferentes medios.