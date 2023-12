Gobernadora entrega apoyos sociales y alimentarios a habitantes de Texcaltitlán

EL VALLE

Texcaltitlán, Méx.- Como parte del compromiso para regresar la tranquilidad a los habitantes del sur del estado de México que han sido afectados por el crimen organizado, la gobernadora delfina Gómez Álvarez realizó la entrega de apoyos sociales y alimentarios a Texcaltitlán; donde además anunció la llegada de los programas de Bienestar, Salud y Educación a la región.

La gobernadora informó que se mantiene un trabajo organizado con todas las Secretarías para hacer llegar estos apoyos cada mes. “A quien van a ver seguido por aquí es a nuestro Secretario de Bienestar, a nuestro Secretario de Seguridad, además de la compañera de Salud, también va a venir pronto a saludarlos, el de Educación también va a estar por aquí, yo creo que la próxima semana. Cada uno de los Secretarios va a venir también a trabajar con la comunidad”, apuntó.

A los productores del campo se darán facilidades para la comercialización de sus productos; se continuarán con la entrega de los programas sociales, como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y apoyos al Desempleo; en materia de Educación se atenderá al estudiantado para que se reincorporen a clases y no pierdan el ciclo escolar, además de la entrega de sus becas escolares.

La Maestra Delfina Gómez agradeció a todos los integrantes de Seguridad, SEDENA, Guardia Nacional, Policía estatal, Policía municipal, que han estado presentes y que mantendrán de manera permanente la vigilancia y atendiendo lo que la comunidad requiera y necesite

Por su parte, Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad del Estado De México, comentó que por instrucciones de la gobernadora, se atenderán temas de salud en una Unidad Móvil, nosocomios y los hospitales de la zona; a través de la Secretaría de Bienestar se entregarán los apoyos de despensa; además que se colocará un Centro de Control y Mando Móvil a efecto de tener un mayor control y presencia de las fuerzas del orden estatal y federal.

Reiteró que la presencia de las fuerzas es permanente y no disminuirá, para que quede esa preocupación eliminada. “Las fuerzas de seguridad son permanentes, no se retiran, no se disminuyen. Vamos a estar aquí para garantizar la seguridad de toda la zona”.

En esta segunda visita a Texcapilla, estuvo acompañada de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad; Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar; y el General José Martín Luna de la Cruz, Comandante de la 22 Zona Militar, la Titular del Ejecutivo estatal indicó que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para regresar las tranquilidad y seguridad en este municipio.

Con este tipo de acciones la Gobernadora Delfina Gómez permanece cercana a las y los mexiquenses, para escuchar sus requerimientos e inquietudes porque el centro de su gobierno es la población del Estado de México.