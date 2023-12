Fernando Manzanilla, Daniela Mier, Enrique Doger y Paco Ramos, los rejegos

DEBATE

El coordinador de la defensa de la 4T en el estado, Alejandro Armenta Mier, ha llevado a cabo una operación cicatriz de manual, apegada a los libros de texto; es decir, con reuniones entre todos los participantes en el proceso interno y –principalmente – un genuino ánimo de inclusión, como lo demuestran sus varios encuentros con Ignacio Mier Velazco y el hecho incluir a gente como Luis Antonio Godina Herrera, Antonio Hernández y Genis o Paco Ramos.

Nadie puede regatearle a Armenta Mier su ánimo de impulsar la unidad, como lo constató la precandidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana pasado se fue del estado animada, contenta, feliz por el trabajo político del senador, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, etc: La CDH manda a Héctor Alonso a pedir disculpas

Incluso, en el grupo cercano al senador morenista se recibió con muy buena disposición y agrado al ex secretario estatal de Finanzas y ex diputado federal Luis Antonio Godina Herrera, uno de los más destacados cuadros de Ignacio Mier, a quien se le considera un hombre preparado, inteligente, sensato y con mucho qué aportar:Video desde Puebla: Alejandro Armenta incluye a Luis Antonio Godina y pide a Morena postular a los mejores candidatos

NACHO MIER Y LA NECESIDAD DE PONER ORDEN EN SU GRUPO

Pero Alejandro Armenta y su equipo también tomaron nota de que algunos políticos cercanos a Mier Velazco, como Fernando Manzanilla, su hija y diputada local Daniela Mier, el ex presidente municipal Enrique Doger, el ex yerno de Rosario Robles, Paco Ramos y el periodista Fernando Alberto Crisanto no parecen compartir el ánimo de unidad que –hay que decirlo –SÍ muestra el coordinador de los diputados federales morenistas.

De hecho, generó molestia al interior de los armentistas la presunta MALA ACTITUD y gestos de los mencionados hacia el mensaje que, en su momento, les expresó el senador durante la comida de unidad: Se reúne Alejandro Armenta con equipo cercano a Ignacio Mier

Aunque ya lo hizo y les dijo CLARAMENTE que la unidad con el senador es real y que tendrán que entrar con todo para ganar la elección concurrente del 2024, tal vez sea necesario que Nacho Mier VUELVA a enfatizarles a algunos de sus allegados que la disputa interna terminó y que, por el bien del grupo político, más que por el de Morena o la 4T, necesitan sumarse TODOS, sin simulaciones ni regateos, a la campaña y, principalmente, a Alejandro Armenta como coordinador estatal: Nacho Mier y su NO a la “ebrardización” de la 4T en Puebla

HÉCTOR ALONSO, EL EX DIPUTADO QUE PREDIJO EL DECESO DE LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA

Le dijeron que “mostraba su miseria humana” y sus adversarios se le fueron a la yugular, pero la vida le dio la razón: Fue el ex diputado local de la 4T, Héctor Alonso Granados, quien, en febrero del 2019, durante la contienda interna morenista por la candidatura al gobierno de Puebla, predijo que a Luis Miguel Barbosa Huerta le podía dar un coma diabético y, si ocurría, el estado volvería a sufrir problemas de inestabilidad política, económica y social, como ocurrió con la muerte de Martha Erika Alonso.

Una vez que Luis Miguel Barbosa obtuvo la candidatura morenista y ganó el gobierno de Puebla, Héctor Alonso Granados se convirtió en uno de sus “indeseables”, pese a ser de la misma coalición, al grado que hasta el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) y barbosistas, como Gabriel Biestro y Nora Escamilla, armaron campañas en su contra: Pide Gabriel Biestro salida de Morena de Héctor Alonso Granados

Héctor Alonso, armentista de tiempo atrás, ni siquiera pudo buscar la reelección al Congreso local, porque se le lanzaron a la yugular el IEEP, la Comisión de Derechos Humanos y sus “compañeros” diputados de la 4T: La CDH manda a Héctor Alonso a pedir disculpas

Pero el tiempo le dio la razón en lo referente a los problemas de salud del ex gobernador Luis Miguel Barbosa, quien lamentablemente murió en diciembre del año pasado. En 2024, si Alejandro Armenta y Morena ganan la gubernatura, Héctor Alonso podría ser incluido en el gabinete o llegar nuevamente a la Legislatura local, ya que él disfruta el rol parlamentario.

DEBATE TOMA UN RECESO INVERNAL

A partir del próximo lunes 18, DEBATE toma un merecido o inmerecido receso, a menos que ocurra algo muy trascendente. Pero en Desde Puebla le mantendremos informado de lo que sucede en Puebla, México y el mundo.