Podrían investigar presencia de tiburones en costa de Altamira: “No es normal”

MILENIO

El titular del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (Cidiport), Gabriel Arcos, reconoció que la presencia de grandes tiburones no es normal cerca de las costas de Altamira; se debe de investigar.

Hace unos días, pescadores capturaron a un tiburón tigre de tres metros de largo y de un peso cercano a los 400 kilogramos.

“No es tan común, no es normal que una especie de esta longitud esté cerca de la costa”, recalcó el especialista, por lo cual no se descarta que se puedan llevar a cabo investigaciones.

El responsable de Cidiport manifestó que en la zona costera de Tamaulipas no hay registro de ataque de estos animales a humanos; sin embargo, se deben de tomar medidas preventivas para evitar alguna situación.

Las autoridades de Ecología del municipio de Altamira remarcó que es considerado una especie agresiva, pero que por el momento no representa ningún peligro para la población.

Apenas hace una semana fue confirmada la captura del escualo de casi 400 kilos frente a las costas de Altamira, en la zona del ejido Aquiles Serdán mejor conocido como el Barranco.

De acuerdo al reporte, el tiburón tigre o tintorera de más de 3 metros fue capturado por un grupo de pescadores del ejido el Barranco en mar adentro, zona donde es común observar este tipo de depredadores.

Los expertos señalan que por décadas los pescadores han realizado la captura de estos ejemplares; sin embargo, hoy en día con la facilidad de las redes sociales fácilmente hay mayor difusión de este tipo de acontecimiento.

El pescador Rosendo Benavides, manifestó que esto ocurrió el pasado fin de semana en compañía de cinco personas más, quienes al ver la especie realizaron las maniobras correspondientes para arrastrarlo hasta la orilla y se tardaron dos horas para capturarlo.

Expresó que no fue pesado completo, por ello lo tuvieron que destazar y ya así pesó 347 kilogramos y fue vendido a un comerciante del norte de Veracruz.