AMLO reconoce que existe demora en pagos a proveedores de Pemex

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay demoras en el pago a proveedores de Petróleos Mexicanos, sin embargo, aseguró que ya se están poniendo al corriente.

Explicó que en general su administración no tiene pagos pendientes porque se han manejado con responsabilidad las finanzas públicas.

“Nosotros estamos prácticamente al día, no tenemos deuda con proveedores, hay algunas demoras en el caso de Pemex que por cierto ya se están poniendo al corriente pero no tenemos deudas con proveedores, este gobierno ha manejado las finanzas con responsabilidad, transparencia y tenemos afortunadamente una buena recaudación, precisamente porque no hay privilegios fiscales”, expresó