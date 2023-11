Se cancela concierto de Luis Miguel en León

EL UNIVERSAL

León, Gto.- La Presidencia Municipal de León determinó la cancelación del concierto de Luis Miguel que estaba programado para próximo 5 de diciembre en el estadio Domingo Santana, debido a que la empresa organizadora no cumplió con los requisitos para obtener el permiso.

Ahora la empresa tendrá que hacer el reembolso a las personas que les vendió boletos y hacerse cargo de las inconformidades.

La alcaldía informó en un comunicado que para salvaguardar al público y ante el incumplimiento de la empresa, no otorgará el permiso correspondiente para la celebración del concierto de Luis Miguel.

Describió que por parte de la organizadora se presentaron las siguientes irregularidades:

-La venta ilegal de boletos dese hace meses sin contar con los permisos para comercializarlos.

“Ante el reconocimiento de los propios organizadores de la sobreventa de boletaje, se les pidió acompañar a la solicitud del evento el boletaje total, pero éste nunca se entregó”.

El aforo permitido por Protección Civil para el concierto de Luis Miguel en el estadio de beisbol Domingp Santana es de 11 mil 352 asistentes.

La empresa “no cumplió con otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal a efecto de asegurar convenientemente los intereses del público asistente y del fisco municipal”.

Tampoco entregó la copia del contrato de prestación de servicios profesionales del artista, ni contrató vigilancia de Policía y Policía Vial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Del mismo modo no logró acreditar la personalidad mediante poder notarial y no presentó contrato de arrendamiento del espacio de estacionamiento requerido para los asistentes.

El Gobierno municipal informó que la empresa de seguridad privada contratada para la seguridad del evento no cumple con los permisos municipales .

Afirmó que en todo momento el Municipio atendió y brindó las facilidades para la celebración del concierto; incluso se ofrecieron espacios alternos que sí cumplen con las características necesarias para un evento de esta magnitud.

Explicó que al no ser el estadio Domingo Santana el espacio adecuado para un concierto se requería cerrar vialidades primarias, lo que generaría una afectación al transporte público y usuarios de vehículos particulares, así como la necesidad de habilitar estacionamientos, situación que los organizadores tampoco solventaron.

Dijo que en las últimas semanas, en la Presidencia estuvieron ofreciendo múltiples opciones de solución a los organizadores.

Agrrgó que a la empresa se le dio la última oportunidad de entregar los mínimos requisitos para continuar con el evento a más tardar a las 12:00 de la noche de este lunes.

“El Gobierno Municipal de León reafirma que el interés principal de esta decisión es salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento, así como respetar la normatividad correspondiente”.