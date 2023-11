En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

En el fútbol profesional, la seducción de los puestos terminan por aniquilar a la mayoría de los directivos empleados.

A muchos terminan como se dice coloquialmente, por ‘ganarles las ganas’.

El hecho de aparecer en periódicos, revistas, entrevistas radiofónicas y televisivas terminan por hacerlos perder el piso, por decirlo de una manera decente.

Aquí en el Puebla este tipo de situaciones tienen algunos años sucediendo, el hecho de que el supuesto dueño ‘Chompiras’ Jiménez sea exhibido públicamente por el verdadero dueño del equipo a manera incluso de burla, ponen al supuesto dueño en un estado de indefensión y donde si tuviera un poquito, pero muy muy poquito de vergüenza, ya hubiera dado un paso al costado.

No en balde gente como él se ha sometido incluso a operaciones (injertos de pelo, botox, ácido hialurónico) e incluso se ponen ropa interior donde fingen tener cuerpos de atletas cuando en realidad, cuando se desvisten, no tienen manera de cumplir.

Otros se han deslumbrado tanto que a empleadas de 5o. nivel las volvieron ‘madams’ y hasta departamentos y autos les compraron con dinero del club, sin saber que durante sus ausencias (en los viajes a Mazatlán) sus propias instalaciones son usadas con algunos miembros del club con quienes la infidelidad abunda.

Otros han aprovechado este ‘glamour’ para hacer negocios con la venta de camisetas y reventa de boletos después de que los sacaron de ser cadeneros de antros antes de meterlos al Puebla donde se han servido con la cuchara grande realizando viajes al extranjero como Nueva York y Las Vegas, cuando antes de trabajar en el Puebla no tenían ni para envenenarse.

Y así en los distintos niveles del organigrama del equipo.

Sin embargo, el equipo de la franja está ‘bendito por Dios’, porque cuando parece todo perdido, aparece un DT como Larcamón quien termina por hacerles caja en la institución y les permite a los verdaderos dueños al menos no perder dinero, cuando la era Larcamón termina, se equivocan los que hacen negocios en el club y traen al ‘Tirano’ Arce pensando en ahora sí tener el control total del equipo para poder hacer y deshacer a su antojo, sin embargo, los malos tratos y la soberbia los llevan al fracaso rotundo, en su desesperación y prisas convencen a Gerardo Espinoza de dejar la selección sub 23 sin el mayor tino posible y cometiendo tanto ellos como la gente del DT errores primarios que terminan por dejar al joven DT como el ‘perro de las dos tortas’, sin una y sin la otra.

Ante la falta de posibilidades traen de manera interina a Ricardo Carbajal que manejaba desde hacía rato la sub 23 y a Noriega que estaba en la sub 14 acompañados de Campos quien es el que maneja la táctica al interior de la escuadra.

Los traen en un acto de desesperación que termina por darles resultados inesperados que hoy y cuando lea usted esta columna, la franja tiene garantizada al menos la

participación en el ‘play in’.

Factor aparte fue la llegada por parte de la televisora de Azteca de Gabriel Saucedo, un joven de 51 años con un largo recorrido en la primera división, factor importante en la obtención del noveno campeonato del Cruz Azul.

Digamos que ahora si trajeron a un verdadero directivo y no a un payaso como los que hemos tenido en los últimos años.

Después de preguntar e indagar sobre la labor que realiza Saucedo al interior del club y además de recibir las mejores referencias de él por parte de diferentes actores relacionados al fútbol en México, me dicen que además de sus cualidades y experiencia en el manejo de equipos, una de sus principales virtudes radica en el hecho de que a él no le ‘ganan las ganas’, no es protagonista ni exhibicionista, hace su trabajo de manera discreta pero efectiva y que no es casual que desde su llegada al equipo Puebla los resultados independientemente del buen trabajo de los jugadores y cuerpo técnico han sido positivos y hoy tienen al Puebla muy cerca incluso de meterse entre los seis primeros de la tabla.

Sin embargo, sea cual sea el resultado frente a la máquina del Cruz Azul, la franja está adentro y con el envión anímico con el que cuentan, se vuelven sumamente peligrosos para cualquier escuadra que tenga que enfrentarlos.

A esta hora que esté usted leyendo esta entrega, ya sabremos a quién y cómo va a enfrentar la franja a su próximo rival.

Así es que la esperanza radica en que con la llegada de los antes mencionados al equipo las cosas ahora sí de verdad empiecen a cambiar para bien y en favor de la lastimada afición poblana.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

