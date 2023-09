“No se reprime al pueblo; no hay un narco-estado”: AMLO

LA JORNADA

Durante el mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Anddrés Manuel López Obrador señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores, en la actual administración “no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie y no se tolera la falta de respeto a los derechos humanos y no hay un narco-estado”. Señaló también que “a 13 meses de que concluya su mandato, se demuestra que se puede tener una convivencia mas libre y mas humanitaria y se comprueba que la corrupción era la principal causa de la desigualdad”.

Al dar su mensaje, el Presidente anunció que iniciaba la producción en la refinería de Dos Bocas, con la finalidad de que el año próximo no se compren al extranjero gasolinas ni diésel, además de no aumentar los precios de los combustibles.

Durante su mensaje, el Presidente ha señalado también que “se ha tomado la decisión de que ningún maestro ganará menos de 16 mil pesos mensuales”, al hablar sobre el fortalecimiento del sistema educativo

En su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará una reforma al Poder Judicial, con el fin de “evitar corruptelas y que sea el pueblo quien elija a sus representantes, jueces, magistrados y ministros”.

Durante el mensaje que rinde con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario también recalcó que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad y corrupción de sus gobernantes”.

A las 10: 15 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a la lectura de su mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, desde el Centro de Convenciones de Campeche.

El mandatario inicia el mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno señalando que decidió estar en Campeche porque es uno de los estados que más han aportado al desarrollo nacional, al ser por muchos años el principal productor de petróleo. Destaca que aquí como en otros estados se presentaba la paradoja de ser un estado rico con pueblo pobre.

“Quizá la enseñanza mayor del modelo neoliberal está en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza produce desigualdad y graves conflictos sociales. Nuestro modelo alternativo se sustenta en lo opuesto, atender a la base de la pirámide social”, destaca el mandatario.

Destaca el incremento salarial que no se daba hace más de 40 años, que México sea el tercer país con menos desempleo, el fortalecimiento del peso, la llegada de inversión extranjera y las cifras récord en la llegada de remesas y ser el primer socio comercial de Estados Unidos.

Nada ha dañado más a México que deshonestidad de gobernantes: AMLO

Durante su informe, el presidente señala que “la clave para lograr estos resultados, es no permitir la corrupción, quizá sencillo, pareciera, pero nada ha dañado más al país”. “Ahora no hay privilegios fiscales y se combate el huachicol. La austeridad republicana es un asunto de principios, no se derrocha”, asevera.

“Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto ha permitido ahorrar como nunca y ayudar a los más pobres y necesitados del país”. Señala la relevancia del apoyo a los adultos mayores, a discapacitados, a estudiantes y demás grupos vulnerables, a quienes en gobiernos anteriores no se les tomaba en cuenta.

En su mensaje, el Presidente señala la inversión histórica en becas y recursos a madres y padres de familia para mantenimiento de escuelas públicas, en las que “se distribuyeron los nuevos libros de texto con contenido humanista, sin dejar de señalar que dos gobiernos estatales decidieron no entregarlos, pero se espera la decisión definitiva sobre el lamentable asunto”. “Agradezco el apoyo de la mayoría de los mandatarios estatales”, apunta.

Por ello promoverá una iniciativa de reforma al Poder Judicial para “evitar las corruptelas y que el pueblo elija a sus representantes, a jueces, magistrados y ministros”. “No es cosa menor, los impartidores de justicia deben servir al pueblo y no como ahora, bajo consigna de intereses delictivos”, señala.

Fortalecimiento de la atención a la salud pública

Lo mismo, añade, está sucediendo en el ámbito de la salud. Garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, porque es un derecho humano que “vamos a cumplir”.

Se compromete a dejar basificado a todo el personal del sector salud antes de que concluya su mandato y a crear la gran farmacia que tenga todos los medicamentos necesarios.

Tren Maya se inaugura en diciembre

Aplauso mayor recibe el anuncio del mandatario de la inauguración del Tren Maya en diciembre próximo cuya importancia, dice, no solo es su ingeniería, sino la dimensión económica, social y cultural y agradece a las empresas participantes por su trabajo de calidad.

En materia de comunicación destaca que se están rehabilitando vías férreas además del apoyo para la instalación de empresas con apoyos fiscales. Regresarán los trenes de pasajeros, indica.

Hoy inicia producción en Dos Bocas: AMLO

Hoy empieza a producir la refinería de Dos Bocas, anuncia López Obrador, en el marco de la descripción de acciones en beneficio y rescate de la industria petrolera.

El plan es que el año próximo no se compren al extranjero gasolinas ni diésel, además de no aumentar precios en combustibles.

En el rubro se seguridad expone cifras relevantes en la baja en lo que se refiere a homicidio, secuestro, robo de autos. La Guardia Nacional cuenta ya con más elementos, siempre con la guía de la Defensa Nacional. Las secretarías de la Defensa y Marina ofrecen grandes apoyos en materia de protección civil, control de aduanas, aeropuerto y puertos, edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas. Construcción de acueductos y limpieza de playas, entre muchas más actividades.

A partir de noviembre volverá a volar Mexicana de Aviación, anuncia el Presidente.

“No se reprime al pueblo; no hay un narco-estado”: AMLO

A diferencia de lo que sucedía con los gobierno neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie y no se tolera la falta de respeto a los derechos humanos y no hay un narco-estado.

A 13 meses de que concluya su mandato, se demuestra que se puede tener una convivencia mas libre y mas humanitaria y se comprueba que la corrupción era la principal causa de la desigualdad.

Muy relevante es que se ha podido reducir la pobreza. Significa que a pesar de la caída de la economía por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania que ocasionó inflación, las políticas públicas en México permitieron reducir la desigualdad de ingresos entre los más ricos y más pobres de 18 a 15 veces.

Aclaró que el que haya bajado la pobreza y desigualdad, no quiere decir que le vaya mal a los de arriba. Empresarios y banqueros han obtenido ganancias razonables y lícitas. “Les ha ido muy bien”, señala AMLO.

“Arriba los de abajo” que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios, asevera López Obrador luego de insistir en el desarrollo del sureste del país, porque era justo y necesario.

En el tiempo que falta por terminar el mandato, indicó, seguiremos con la misma estrategia, atención a todos pero más a los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres. “Seguiremos caminando hacia los sublimes estadios de la democracia”. Nada de clasismo, nada de racismo. Democracia sí, oligarquía, no.

Con este mensaje concluye el Quinto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Campeche.