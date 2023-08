“¿Qué me va a importar?”: AMLO rechaza injerencia en candidatura de MC

EXCELSIOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener alguna injerencia o interés en elegir al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano; “¡No! ¿Qué me va a importar a mí?”, agregó.

Sin embargo, el mandatario dijo que en ese proceso no acepta que el Frente Amplio esté chantajeando y amenazando para que el movimiento naranja acepte “las reglas del juego mafioso”.

“¿Cómo forzar a alguien? Lo mismo que hacían con Movimiento Ciudadano, decían ‘no, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato’. No, ¿qué me va a importar a mí? Son libres, lo que no acepto es que se esté chantajeando, amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso”, subrayó.

A principios de este mes, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, consideró que pareciera que el mandatario nacional quiere poner a su candidato también en Movimiento Ciudadano.

Después de estas declaraciones, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió a López Obrador sacar las manos del proceso para elegir al abanderado de Movimiento Ciudadano para 2024.

Frente a estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo federal dijo que como es muy rebelde, no puede aceptar que alguien presione para que otros se alineen con la mafia.

Por tanto, dejó en claro que no se va a quedar callado y ejercerá su libertad como cualquier ciudadano.

“Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse y yo soy muy rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado, me estoy dando cuenta y no me importa quién quede. Si dije quién iba a quedar del bloque conservador, ¿cómo voy a permitir que engañen a la gente? Entonces el Presidente está de floreroy aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa mentirosa, falsa, se tiene que callar, no, vamos a ejercer nuestra libertad todos”, remarcó.